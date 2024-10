La Fundación Antenna y Bank of America han invitado a participar en la votación del público del Premio Artista Mujer (PAM) 2024, un reconocimiento que pone en valor el talento y la trayectoria de mujeres artistas visuales mayores de 60 años en Chile.

Hasta el 22 de octubre, las 130 obras preseleccionadas del Premio PAM 2024 estarán disponibles para votación pública en PremioPam.cl.

Este galardón tiene como objetivo reconocer el trabajo de cuatro artistas visuales mayores de 60 años, otorgándoles un reconocimiento en cuatro categorías: Premio del Jurado, Voto del Público y dos menciones honrosas.

Desde su creación hace cinco años, el Premio PAM ha tenido un impacto significativo en las carreras de 16 artistas ganadoras, fortaleciendo su reconocimiento en el medio cultural y apoyando su trayectoria.

En esta edición, las votaciones, en todas sus categorías, se llevarán a cabo bajo un sistema de voto ciego. Esto significa que los votantes no tendrán acceso a los nombres ni datos de las artistas, sino que se enfocarán únicamente en sus obras. Esta modalidad asegura una evaluación justa y objetiva, permitiendo que el arte hable por sí mismo.

Alfonso Díaz, cofundador y director ejecutivo de Fundación Antenna, comentó que “queremos invitar a toda la comunidad a participar y ser parte del proceso de selección de la artista ganadora, como una forma de democratizar este reconocimiento. Premio PAM es una oportunidad para reconocer y celebrar el talento de mujeres que han dedicado su vida al arte, enriqueciendo nuestro patrimonio cultural con su creatividad y visión”.

Rodrigo Demaría, Country Executive de Bank of America para la Región Andina, Centroamérica y Cono Sur, destacó: “El Premio Artista Mujer refleja la gran motivación que como banco tenemos para promover permanentemente el valor del arte y el talento femenino. Por eso, estamos orgullosos de celebrar con gran éxito y convocatoria esta quinta versión”.

Para el Premio del Jurado, que otorgará $5 millones, se ha formado un panel de expertos de gran renombre. Entre los miembros se destaca a Denise Ratinoff, directora regional de la casa de subastas Christie’s, aportando su experiencia internacional.

El jurado está además compuesto por Ximena Rojas, artista visual y miembro del directorio de Fundación Antenna; Natalia Arcos, investigadora, teórica y curadora; Felipe Forteza, gestor cultural, coleccionista y representante del Capítulo Chileno del National Museum of Women in the Arts; y Marion Díaz, representante de Bank of America.

En esta quinta edición, se recibieron un total de 330 postulaciones provenientes de diversas regiones de Chile y del extranjero. La región Metropolitana destacó con 178 postulaciones, seguida de Valparaíso con 59, y se recibieron 18 postulaciones internacionales, reflejando la diversidad de voces y miradas de las participantes.