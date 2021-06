Seis meses pasaron entre la apertura de la convocatoria internacional Aluvión de la Bienal de Arte Contemporáneo SACO1.0 y ahora finalmente se dan a conocer los nombres de los siete artistas que instalarán sus obras site specific en el Muelle Histórico Melbourne Clark de Antofagasta el 21 de octubre.

Luego de tres meses abierta, la convocatoria se considera exitosa al recibir 233 postulaciones de toda América, Europa, Asia y África. Tras las etapas de admisibilidad y viabilidad de los proyectos recibidos, y luego de una exhaustiva evaluación y análisis en sesiones virtuales los días 11 y 12 de junio de 2021, el jurado eligió a dos artistas brasileñas, una costarricense de origen cubano, un venezolano radicado en España, una penquista, un mexicano y, por primera vez en el marco de esta convocatoria abierta, a una artista procedente de África.

Es así que la ropa humedecida por la lluvia ondeará frente al mar de Antofagasta, mientras que el sonido de una mediagua nos pedirá no olvidar el pasado. Una puerta nos invitará a enfrentar la falsa ilusión de seguridad, al mismo tiempo que fibras naturales recrearán la geografía para mostrarnos el impacto de los fenómenos naturales.

Asimismo, un juego de ejes hará que levantemos los pies del suelo, para demostrarnos que la pérdida del equilibrio no es tan peligrosa como creemos y hasta puede ser enriquecedora para generar cambios de perspectiva, mientras el sonido de la tierra estremecerá a los visitantes del Muelle a la vez que una hilera de fichas de dominó nos recordará cuán frágiles son nuestras certidumbres.

A continuación puedes conocer más sobre los artistas seleccionados.

Carolina Cherubini, Brasil: El día siguiente del aluvión

Después del aluvión en la ciudad, los residentes, que tenían sus casas cubiertas por tierra, empezaron a recomponerse. Llevaron sus sábanas, ahora limpias, a secarlas al sol del puerto. La estructura creada vista desde lejos se asemeja a una choza, permeable, primitiva que son como banderas y el movimiento de estas telas, susceptibles al viento, sus colores reflejados y sombras creadas producen, como un juego, dibujos móviles dentro del espacio.

Carolina Cherubini. Nació en Ribeirão Preto. Reside y trabaja en Sao Paulo. Graduada en Diseño de Moda en la Facultad Santa Marcelina y post graduada en Estética Tecnológica en la PUC-SP. Tomó el curso Transmidia en la School of Visual Arts en New York.

Ha participado en exposiciones colectivas del 18° Programa de exposiciones MARP – Ribeirão Preto (2020); el 51° Salón de Arte Contemporáneo de Piracicaba (2019); Anatomía de una convivencia en Galería Rabieh (2019); Abraço Coletivo en Ateliê 397 (2019), Deck en Feira Parte (2019); En el primer día en el noveno piso en Lamb Art (2019); 4° Salón Novas Poéticas, en el Museo del Futuro de Curitiba, (2016); Colectivo Ombligo en Casona Humahuaca en Buenos Aires (2012) y de la Residencia artística Kayssá en Boiçucanga-SP (2019).

Martina Mella, Chile: Media-aguas

En medio del apocalipsis, las palabras se deshacen en el aire. Los remedios prometidos ayer, hoy solo son viejas curitas cubriendo una herida que ya cicatrizó.

“La próxima vez estaremos mejor preparados”, dice la tele, pero cuando la lluvia para y la tierra se humedece, con el barro levantamos una mediagua de tuberías para que no se inunde otra vez, hueca, y que pasará sus días silbando para no ser pisoteada otra vez, porque quienes buscan acallar, ignoran que el silencio igual suena.

Martina Mella. Artista nacida en Concepción (Chile). Durante su práctica, ha llevado investigación en torno a la performance, lo audiovisual y lo sonoro como una forma de pensar las posibilidades de la sensibilidad en un mundo mediado por los objetos y las tecnologías.

La importancia que le da a dichos lenguajes radica en que van más allá de las normas visuales convencionales, apelando a corporalidades y no solo a cogitos. Parte importante de su obra está atravesada por el hecho casi fantasmal de habitar dos ciudades a la vez. El constante ir y venir entre Concepción y Santiago le hace pensar en cómo se articulan las sensibilidades locales en relación a sus distintos contextos y necesidades como comunidades determinadas por entornos específicos.

Julio César Palacio, España: Cuando habla la tierra

Una instalación sonora-sensorial que rememora la sensación de inestabilidad de la tormenta en su forma más sutil; la de las fuerzas invisibles de la tierra que generan alteraciones vibratorias. Pero esta vez, la vibración (esta fuerza) es controlada, no hace daño, ni genera víctimas sino que es una pieza para ser experimentada con el cuerpo.

Julio César Palacio. Artista y activista sonoro, compositor de música experimental y arquitecto nacido en Venezuela y residente en Barcelona. Su investigación se centra en el estudio de los fenómenos acústicos y la ampliación del rango de percepción auditiva humana, la espacialización del sonido, la escucha de lo inaudible y el estudio de la bioacústica.

Tiene un gran interés por la creación de piezas site specific que generen una verdadera interacción con el lugar y con la audiencia. Ha tenido un gran número de presentaciones internacionales y participación en exposiciones de arte contemporáneo y sonoras (individuales y colectivas) en prestigiosos Centros de Arte, instituciones culturales y Festivales de Europa, Estados Unidos, Japón, China y Corea del Sur. Ha realizado grabaciones y recopilaciones en sellos discográficos internacionales, programas de radio, entrevistas y seminarios.

Rita Doris Ubah, Nigeria: Idei Ama Oke Ala / La inundación no tiene fronteras

Las lluvias extremas solían provocar inundaciones mortales, especialmente en ciudades mal planificadas de todo el mundo. En Nigeria, las inundaciones han costado vidas, destruido casas, arrasado tierras agrícolas y perjudicado la seguridad alimentaria.

La artista utilizará fibras para representar los efectos de las inundaciones en la costa de Chile y los efectos devastadores de las inundaciones en los corales, y tela para representar las sedimentaciones del suelo, lodos y deslizamientos de los últimos 30 años, además de recrear formaciones de coral para mostrar cómo las inundaciones arrasan las tierras de cultivo y otros espacios naturales.

Rita Doris Ubah. Maestra polivalente y artista textil que proviene del estado de Imo en Nigeria. Se graduó de la Universidad de Nigeria Nsukka en 1989 como la mejor estudiante textil. Las obras que crea con fibras se centran en problemas sociales prevalentes en Nigeria y otros lugares del mundo. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas e individuales, publicado diversos artículos de arte y ha sido parte de conferencias de arte tanto en Nigeria y otros países.

Miguel Sifuentes, México: Seguridad simulada

Un portal a tamaño real hecho de cartón y papel, con una chapa de metal de seguridad con la llave puesta, montado en el centro del muelle, para que las personas puedan abrir la puerta y transitar a través de ella.

Los elementos climáticos, las personas y fenómenos externos afectarán la pieza que se levantará como una analogía a la ilusión de seguridad que creemos tener cuando pasamos el umbral del hogar.

Miguel Sifuentes. Artista visual, ingeniero mecánico, docente del Centro de las Artes UAdeC. Obtuvo el primer lugar en la II Bienal Ángel Zárraga 2012, primer lugar V Bienal Nacional de Artes Visuales de Yucatán y tercer lugar en la Bienal Ángel Zárraga 2019. Se hizo acreedor de las Becas para producción FONCA 2015, Arte Resiliente 2020 y PECDA Coahuila 2011.

Ha sido seleccionado en diferentes concursos nacionales como la III Bienal J.A. Monroy, III Bienal de Pintura Pedro Coronel, III Bienal Shinzaburo Takeda, IIX Bienal de Michoacán y X Bienal de Pintura Joaquín Clausell. Ha colaborado en distintos murales nacionales e internacionales. Ha ilustrado y participado en editoriales de la región. Su obra pertenece a la colección del Museo de Artes Gráficas de Saltillo y a la colección de Gobierno del estado de Morelos.

Aimée Joaristi, Costa Rica: Dominium

Una fila de fichas de dominó que se extiende hasta el final del muelle. Cualquier movimiento ocasionará, inexorablemente, la caída de la última ficha al mar. Ese derrame de fichas y las piezas cayendo tiene que ver con el alcance e impacto de aluviones sociopolíticos y naturales; con la certeza de que pueden ser presagiados, afrontados; y reeditados cada cierto periodo de tensión histórica.

Aimée Joaristi. Artista multidisciplinaria que explora temáticas relacionadas con la inconsciencia, la transgresión lúdica, la migración cubana y la reivindicación femenina. A través de pintura, instalación, performance y videoarte, los múltiples medios se conciben como un canal más de comunicación para sus mensajes que nacen de la intuición y autoexploración.

Ha participado en la Bienal de La Habana (2019); la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Mantova (2017); Bienal de Guayaquil (2016); y la Trienal Internacional de Fibra y Arte Textil de Riga (2015), entre otras. Sus obras están en colecciones como al del Museo Wifredo Lam de Cuba, Museo de Artes, el Museo La Neomudéjar de España y el Kendall Art Center en Estados Unidos.

Marina Liesegang, Brasil: TILT

Estamos acostumbrados a ver el mundo desde una única perspectiva. El “caballete para personas” que aquí se propone intenta levantar los pies del suelo, permitiendo una nueva forma de representar una vista: perder lo que conocemos como equilibrio no es necesariamente inquietante; de hecho, puede ser bastante reconfortante. Inclinar nuestra perspectiva puede ser el cambio que necesitamos. Si el desierto no es más que el mar con una ausencia temporal de agua, el cielo no es más que el desierto al que nunca podremos llegar por completo.

Marina Liesegang. Nació en Sao Paulo. Participó del programa de arquitectura de la Escola da Cidade (EC). Desde entonces, ha buscado trabajar en la intersección del arte y la arquitectura, ya que ambos campos le permiten resignificar un espacio.

Fue parte de exposiciones en Galeria da Cidade con las obras Flutuante y Lugar Nenhum (2019); de la exposición Japão à Deriva en Japan House en São Paulo (2020). Durante la pandemia, estuvo en el equipo de investigación de EC para el BAQ2020. El artículo que escribió junto a otros profesionales fue elegido como uno de los mejores del evento. Desarrolló la obra Analogic, elegida para formar parte de la Feria Internacional de Arte Mixing identities (2021).

Jurado

En esta, la primera edición de SACO como Bienal, el jurado estuvo formado por Adriana Almada (Paraguay), crítica de arte, curadora independiente y presidente de la Asociación Internacional de Críticos de Arte – Sección Paraguay; Marcio Harum (Brasil), coordinador de la programación de la residencia artística Kaaysá en la costa norte de São Paulo; Cristián Segura (Argentina), curador y Maestro Nacional de Dibujo; Enrique Winter (Chile), poeta, narrador y traductor; y Dagmara Wyskiel (Polonia-Chile), artista visual y Directora de SACO.