Luego de tres décadas de espera (su última visita data de 1995), la banda británica Simple Minds regresa a Chile para ofrecer un concierto en Movistar Arena (Santiago).

El show quedó agendado para el próximo 29 de abril de 2025, con entradas que iniciarán su preventa mañana jueves 7 de noviembre a las 11:00 horas en el sistema Puntoticket.

En esta modalidad, los boletos tendrán un 20% descuento sobre su valor total mediante “todo medio de pago, hasta agotar stock del 30% de la capacidad total”, detallan los organizadores.

En venta general, los tickets fluctúan entre los $33.350 (Tribuna) y los $194.350 (Primeras filas), incluyendo el respectivo cargo por servicio.

La banda de Glasgow, con más de 45 años de historia y seis discos en el top #1 en ventas, presentará un show de grandes éxitos con canciones como “Don’t You (Forget About Me)”, “Alive and Kicking”, “Belfast Child”, “New Gold Dream” y “Mandela Day”, entre otros. Su más reciente producción lleva por título “Direction of the Heart” (2022),

Precios y entradas para el show de Simple Minds en Chile: