La secuela "Joker: Folie à Deux" de Todd Phillips, protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga, ha encontrado un defensor inesperado en Quentin Tarantino. A pesar de su decepcionante desempeño en taquilla, Tarantino elogió las secuencias musicales de la película, destacando la labor de Gaga. En el podcast "The Bret Easton Ellis Podcast", el director de "Kill Bill" expresó su aprecio por la obra, describiéndola como un disfrute que lo sorprendió al no ser un mero ejercicio intelectual. Tarantino incluso sugirió que Phillips es el verdadero Joker detrás del fime.

“Joker: Folie à Deux”, la cuestionada secuela de Todd Phillips en torno al villano de Ciudad Gótica, encontró en el director Quentin Tarantino un inesperado defensor.

En diálogo como “The Bret Easton Ellis Podcast”, el cineasta detrás de la saga “Kill Bill” compartió su parecer sobre el musical que protagonizan Joaquin Phoenix y Lady Gaga.

A pesar de su decepcionante recaudación en la taquilla global (todo lo contrario a su primera entrega, “Joker”, de 2019), el director alabó las secuencias musicales del filme, y en particular la labor de Gaga.

“Realmente, realmente, me gustó… Fui a verla esperando quedar impresionado por la realización cinematográfica. Pensé que iba a ser un ejercicio intelectual que, en última instancia, no creo que funcionara como película, pero que apreciaría por lo que es”, dijo.

“Soy lo suficientemente nihilista como para disfrutar de una película que no funciona del todo como tal…. Y no lo encontré un ejercicio intelectual. Realmente me dejé llevar. Me gustaron mucho las secuencias musicales. Me dejé llevar. Pensé que cuanto más banales eran las canciones, mejores eran”, reflexionó. Pero los elogios no quedaron ahí.

La tesis de Quentin Tarantino: “Todd Phillips es el Joker”

Hasta antes de ver “Joker 2”, la tesis de Tarantino, quien es amigo de Phillips, era que el filme había sido dirigido por el propio Joker: “Todd Phillips es el Joker. El Joker dirigió la película. Todo el concepto, incluso él gastando dinero del estudio, lo hace como lo gastaría el Joker, ¿de acuerdo?”.

“Y luego, el gran regalo sorpresa. ¡Ajá!: cuando les ofreces la mano para un saludo, te llega de vuelta un toque con 10.000 voltios de parte de los fans de los cómics. Les está diciendo que se jodan, a todos ellos. Les está diciendo: que se jodan los espectadores del cine”.

“Les dice: que se joda Hollywood. Les está diciendo: que se joda cualquiera que tenga acciones en DC y Warner Bros. Y Todd Phillips es el Joker. Una película del Joker. Está bien, eso es lo que es. Él es el Joker”, cerró.

A la fecha, “Joker: Folie à Deux” lleva un negativo balance en la taquilla global. En su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá, la película recaudó 40 millones de dólares, muy por debajo de las proyecciones originales de Warner Bros.