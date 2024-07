They tried to make me go to rehab, de Boris Campos Ernst y Serena Oliva se articula a partir de propuestas de instalación, grabado, e instalación sonora. La muestra se podrá ver hasta el próximo 15 de septiembre en el Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, sede Quinta Normal.

Documentar a partir de las artes y de la experiencia personal. Ese pareciera ser el objetivo tras They tried to make me go to rehab, la exposición a cargo de los artistas Boris Campos Ernst y Serena Oliva, que se podrá ver -hasta el 15 de septiembre- en la sede Quinta Normal del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile. Se trata de una propuesta que reúne instalación, grabado (litografía, monotipia y xilografía) e instalación sonora, y que comenzó a tomar forma cuando Campos Ernst se encontraba en su propio proceso de rehabilitación.

Boris Campos Ernst y Serena Oliva

Conscientes de los códigos, de las reglas y de los objetivos tras dichos tratamientos de desintoxicación y reeducación, los artistas se propusieron mostrar desde adentro las complejidades de éstos. “Internarse implica una privación de libertad, además de un sometimiento mental. El cuidado excesivo -hasta modificar el lenguaje para adecuarlo a la nomenclatura del tratamiento- busca la reestructuración total de la persona, y no sólo una solución a su dependencia. Sin embargo, directores y terapeutas repiten que el portón de la comunidad está abierto y que quien quiera es libre de irse. Atrapar es una acción directa e irrefrenable que, en este caso, más bien se relaciona con la adicción”, explica Oliva.

They tried to make me go to rehab

“A pesar de que su título proviene de una canción de la estilosa y bohemia Amy Winehouse, la muestra destaca por una honesta falta de glamour. Una austeridad económica y doméstica (como la que parecen vivir los internos) que se puede ver en los grabados en blanco y negro, en las instalaciones con piedras”, adelantan desde su producción, y también “en las sillas de la comunidad, que fueron prestadas para la ocasión y que aprovecharon de renovar gracias a una rifa en apoyo al proyecto”, según señala la artista.

“They tried to make me go to rehab, busca instalarse en el extremo inverso a cierto romance drogas-arte, que podemos encarnar en los fumaderos de opio de Oscar Wilde, en la heroína de Lou Reed o en la cama de Tracey Emin”, comentan desde su producción. Para Oliva “el punto de partida ha sido el interés en documentar la realidad de una comunidad de rehabilitación desde el arte, siendo que históricamente las sustancias son vehículo de una trascendencia que puede ser previa o preparatoria a la creación artística. Nos propusimos cruzar el binomio y dedicarnos a explorar dos puntos de vista personales, diversos y en diálogo”.