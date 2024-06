Noam Chomsky (95), el célebre lingüista, filósofo, politólogo e intelectual estadounidense, fue víctima de una nueva y virulenta fake news.

Este martes, medios internacionales y locales difundieron el supuesto deceso del profesor emérito del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), quien por estos días se recupera en Brasil de los embates de un accidente cerebro vascular (ACV) masivo que hace un año, en junio de 2023, deterioró su estado de salud.

El falso fallecimiento de Chomsky (quien hoy presenta problemas para comunicarse y movilizarse, aunque con avances en su recuperación de acuerdo a reportes de su esposa, Valeria Wasserman) fue desmentido esta tarde por distintas fuentes cercanas a su entorno. Por ejemplo, por Jose M. Santana, economista brasilero, investigador asociado del MIT y excolaborador del estadounidense.

“Noam Chomsky todavía está vivo. Los rumores sobre su fallecimiento son falsos. Su esposa, Valeria, me ha confirmado esta información”, escribió en su cuenta en (X) junto a un pantallazo de una conversación con Wasserman.

“Es increíble y paradójico que un intelectual tan brillante, prolífico y profundo como Noam Chomsky, quien en su obra fundamental ‘Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media’ expuso la capacidad de los medios para distorsionar la realidad y moldear las percepciones, se haya convertido en una víctima palpable de esa misma maquinaria de desinformación que tan duramente criticó”, escribió Santana en una reflexión posterior.

“En una cruel ironía, los falsos rumores sobre su muerte, difundidos como verdades incuestionables, subrayan el poder con el que los medios pueden manipular y distorsionar los hechos, incluso en torno a una figura que dedicó su vida a desenmascarar estas prácticas”, agregó.

Más adelante, precisó en el actual estado del autor: “Noam Chomsky está hospitalizado, no puede hablar y depende de otros para recibir cuidados, pero contrariamente a las noticias perniciosas, Noam Chomsky no está muerto. Con suerte, este susto por los rumores falsos sirva como otra lección de Noam”.

Eduardo Moreira, fundador de la ONG Instituto Conhecimento Liberta, también desmintió el fallecimiento.

“Me veo en la obligación de decir la muerte de Noam Chomsky es mentira, desmiento inmediatamente esta noticia”, aseguró en un video que divulgó bajo la etiqueta “urgente”. “Acabo de hablar con Valeria, su esposa, y esta es una fake news que hay que combatir”, añadió.

Como suele ocurrir en estos casos, el nombre de Noam Chomsky se convirtió en uno de los conceptos más replicados en redes sociales este martes, generando confusión y desconcierto en distintas latitudes.

Patricia Villegas, presidenta de la cadena televisiva Telesur, compartió a través del sitio web del medio un extracto de otra conversación con Valeria, donde también desacredita las informaciones del deceso. “Valeria Wasserman, su esposa desde 2014, desmintió la noticia afirmando que se encuentra enfermo, sin embargo no ha muerto”, señala el reporte.

🔴| NOAM CHOMSKY IS ALIVE

It is incredible and paradoxical that an intellectual as brilliant, prolific, and profound as Noam Chomsky, who in his seminal work "Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media" exposed the capacity of the media to distort reality and… pic.twitter.com/nWEr8fg4Pe

