La narradora gráfica y artista visual argentina María Luque y el ilustrador y cantautor peruano, Amadeo Gonzáles, serán los invitados centrales del IX Encuentro de Ilustración y Cómic en La Reina, tradicional festival organizado por la Corporación Cultural de La Reina que este este año se desarrollará entre el 6 y el 10 de diciembre.

La IX versión del encuentro agrupará una gran feria, conversaciones, exposiciones, talleres, firmas de libro y espectáculos que mezclan el dibujo con la música y el humor.

A los invitados extranjeros se sumarán sus pares locales realizando charlas, workshops, presentaciones, firmas y diversos formatos de dibujo en vivo en una de las ferias de ilustración más importantes del país.

Además de una oferta de múltiples editoriales, tiendas y un gran staff de ilustradores independientes con la mejor oferta de narrativa gráfica, cómic y fanzine, Luque y Gonzales participarán con su propio stand. La programación incluirá diversos talleres gratuitos que abordan desde la creación de personajes, el humor gráfico, pasando por el uso del color e incluso técnicas narrativas para sacar fuera el mundo interior a través del dibujo.

Todas serán implementados por grandes del cómic y humor gráfico, como Malaimagen, Maliki 4 Ojos, Sol Díaz y los más reconocidos exponentes del género. Ahora, si lo que se busca es perfeccionar técnicas o tener la oportunidad exclusiva de recibir conocimientos de los invitados, tanto María Luque como Amadeo Gonzales realizarán un workshop dirigido a ilustradores o personas con el interés marcado en la narrativa gráfica, con cupos limitados.

Conciertos y stand up ilustrados

La oferta gratuita no solo incluirá lanzamientos, charlas y talleres, si no que incorporará conciertos y stand up ilustrados: el sábado 9 a las 19:00 hrs. la comediante Paola Molina estrenará un show experimental de stand-up -para público adulto- en compañía de la ilustradora nacional Bernardita Olmedo.

El jueves 7 la Orquesta de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile – FOJI – interpretará una selección familiar del repertorio clásico con el dibujo en vivo de Sol Díaz. Además, como hito de cierre el domingo 10- el rapero y compositor Bronko Yotte, estrenando su formato de quinteto, verá como un desfile de ilustradores e ilustradoras locales -así como los invitados internacionales- interpretarán en vivo sus rimas a través del dibujo, siendo el resultado proyectado en tiempo real en la @salanemesio.