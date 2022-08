El afamado fotógrafo estadounidense David LaChapelle presentará la charla “I Believe in Miracles” ("Creo en los milagros"), donde hablará sobre su experiencia directa e íntima con la fotografía.

Reconocido como uno de los fotógrafos más influyentes de estos tiempos, el célebre David LaChapelle (Connecticut, 1963) agendó su regreso a Chile a siete años de su última visita.

Con una carrera que abarca cuatro décadas, LaChapelle ha atravesado los mundos de la cultura popular, la moda, la música y las bellas artes. En su anterior estadía en el país, presentó en el Museo de Arte Contemporáneo del Parque Forestal una retrospectiva que desentrañaba parte de dicho catálogo, “David LaChapelle: Fotografías 1984-2013”.

Este 27 de agosto, LaChapelle presentará en el marco del “Canon Zoom In Project” una jornada regional de charlas en torno a la fotografía, la cual se transmitirá a Argentina, Perú y Chile vía streaming. En un formato digital (programación disponible en este enlace), el evento se construirá con una serie de reflexiones y conversatorios que tendrán a David LaChapelle como plato fuerte e invitado estelar con su ponencia “I Believe in Miracles” (“Creo en los milagros”), coproducida por 212 Productions, para hablar sobre su experiencia directa e íntima con la fotografía.

Canon Zoom In Project estará dividido en dos bloques de charlas: en la mañana, desde las 11:00 la jornada comenzará con “Fotografía de Arquitectura: Espacio, Luz y Territorio”, que contará con la participación del arquitecto, editor y fotógrafo argentino Javier Agustín Rojas, actual Director del Centro de Estudios de Arquitectura Contemporánea de la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Torcuato Di Tella, quién estará junto al chileno Pablo Casals Aguirre, arquitecto de profesión pero dedicado al registro fotográfico.

Luego, a las 12:00 se presentará “Fotografía de Naturaleza: El rol del fotógrafo para la conservación de la biodiversidad”, donde expondrán el destacado fotógrafo naturalista nacional Claudio Almarza, corresponsal de National Geographic para Latinoamérica; la fotógrafa peruano-francesa y “exploradora” de National Geographic Explorer, Florence Goupil; y el fotógrafo argentino Guillermo Giagante, experto en paisajes naturales.

En el segundo bloque, la tarde comienza a las 15:30 horas con todo el poder femenino en la charla “Fotografía Contemporánea: Identidad y diversidad desde la mirada de mujeres fotógrafas”, en la que participarán la chilena Catalina Juger; Cholita Chic, serie artística multi soporte representativa de las culturales del norte de Chile; y Marcela Bruna.

Luego, a las 16:30 horas, será el turno de la charla “Fotografía de Moda: convergencia creativa entre el diseñador y el fotógrafo”, del fotógrafo chileno experto en moda Jaime Arrau junto a Benjamín Valdés, diseñador de modas, corresponsal de medios para Paris Fashion Week y colaborador en diseño para marcas nacionales.

La jornada concluirá con la master class de David LaChapelle, presentación en la que se podrá ver algunas de sus imágenes más icónicas comentadas por el propio artista. Esta es la segunda vez que el fotógrafo colabora con Zoom in Project, ya que en 2016 Canon lo invitó a participar de un evento similar realizado en México, donde el estadounidense compartió una charla íntima sobre sus vivencias y motivaciones en la fotografía.

Posterior a su participación en Canon Zoom in Project Chile, el fotógrafo partirá a Nueva York para inaugurar en el Museo Fotografiska “David LaChapelle, Make Believe”, su primera gran exposición en solitario en Norteamérica, donde exhibirá una colección de más de 150 trabajos.