En su paso por el festival multidisciplinario South by Southwest (SXSW), que se realiza cada año en Austin, Texas, el chileno Pedro Pascal dedicó palabras al proceso constituyente y al momento político que vive su país de origen.

“Tengo orgullo y esperanza por lo que está pasando en Chile ahora. Me encantaría estar ahí. Ahora ven, que tengo que estar acá, pero ahí está mi corazón”, comentó en su periplo por la alfombra roja al ser consultado por el medio Bloomberg Quicktake sobre el trabajo de la Convención Constituyente.

“Espero que este mensaje pueda llegar”, cerró Pascal en inglés y mirando a la cámara, mientras sus compañeros de elenco lo secundaban a sus espaldas.

En el evento estadounidense, el actor presentó su último filme: “The Unbearable Weight of Massive Talent”, producción donde compartió créditos con Nicolas Cage, Neil Patrick Harris, Lily Mo Sheen y Alessandra Mastronardi en el reparto, entre otros.

Esta, sin embargo, no es la primera vez que el intérprete se refiere a la coyuntura política chilena.

El viernes pasado, a raíz del cambio de mando en La Moneda, el protagonista de “The Mandalorian” dedicó un breve pero significativo mensaje al presidente Gabriel Boric.

“Felicidades #PresidenteBoric”, escribió en su cuenta en Instagram, donde publicó una fotografía del mandatario sosteniendo una polera con el rostro del Pascal. A su lado, en la postal, también se ve al ministro Giorgio Jackson.

Entre los comentarios del post, que se volvió viral en redes sociales, el mandatario respondió el gesto: “Gracias Pedro! Te esperamos por aquí”, añadió.

