El festival Chilemonos, que se realizó del 8 al 25 de julio, contó con exhibiciones disponibles para toda Latinoamérica desde OndaMedia, que llegaron a las 14 mil visualizaciones. Entre las más vistas, destaca el cortometraje chileno «Bestia», que logró 2.254 reproducciones. Además, contó con una decena de actividades gratuitas que congregaron a más de 7.000 inscritos.

En su segunda versión online, el Festival Internacional de Animación Chilemonos superó sus propias cifras y congregó al mayor público asistente de sus 10 años de historia, así como al mayor número de producciones postulantes, que llegaron a las 3.260, de las que finalmente 110 quedaron en las 6 categorías en competencia.

Calificador a Premios Óscar

En 2018 el Festival Chilemonos obtuvo el estatus de Calificador para los Premios de la Academia en categoría Cortometraje Animado, lo que significa que desde ese año, las producciones que resultan ganadoras de la Competencia Internacional de Cortometrajes Animados y de la Competencia Latinoamericana de Cortometrajes Animados en el festival, automáticamente quedarán en carrera por el mayor premio otorgado en la industria cinematográfica mundial.

Competencia Latinoamericana Cortometrajes Animados

Dentro de la Competencia Latinoamericana de Cortometrajes Animados, destaca como ganador el cortometraje chileno «Bestia» (2021), del director Hugo Covarrubias, que tuvo su Estreno Nacional en Chilemonos y marcó un total de 844 personas inscritas. Con 15 minutos de duración e inspirado en hechos reales, n”arra la vida secreta de una mujer de la Dirección de Inteligencia Nacional que adiestra perros para cometer crímenes en dictadura militar. La relación con su perro, su cuerpo, sus miedos y frustraciones, revelan una macabra fractura en su mente y en el país”, como indica su sinopsis.

«Bestia» quedó seleccionada entre 282 producciones que postularon a la Competencia Latinoamericana de Cortometrajes Animados y compitió con otros 20 cortometrajes, provenientes de países como México, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Brasil, dentro de los que destacan «Tío» (2021) de Juan Medina, que desde México se llevó el segundo lugar de la competencia; «La Casa de la Memoria» (2020), de Sofía Rosales Arreola, también de México, que ocupó el tercer puesto, y «La Copia Feliz del Edén» (2021), de Samuel Restucci y Emilio Romero, desde Chile, que recibió Mención Honrosa.

Competencia Internacional de Cortometrajes Animados

La Competencia Internacional de Cortometrajes Animados contó con 1.941 producciones postulantes, de las cuales 20 quedaron en carrera. Entre ellas, «Heart of Gold» (2020), del director francés Simon Filliot, se llevó el primer lugar. El cortometraje, que automáticamente entrará en competencia por los Premios de la Academia, tiene una duración de 12:45 minutos y narra la historia de una madre que, «ve la oportunidad de escapar de las penurias de una vida de pobreza vendiendo sus órganos a un vecino anciano, enfermo y muy rico. Y entrega su propia carne a cambio de oro. Poco a poco, la necesidad da paso a una ansia por más oro», según la sinopsis del filme.

También dentro de la categoría Competencia Internacional de Cortometrajes Animados, destacan «Orchestra Rehearsal» (2021) de la directora rusa Tatiana Okruzhnova en el segundo puesto y de «The Snow Ball» (2020), del canadiense Rick MacDonald, en el tercer lugar.

Largometrajes

Dentro de la Competencia de Largometrajes de Latinoamérica y España, se recibieron 10 producciones, de las cuales 3 quedaron finalmente en competencia. Entre ellas, se posicionó como ganador el film brasileño «Tarsilinha», dirigido por Celia Catunda y Kiko Mistrorigo desde la productora Pinguim Content, que, inspirado en la obra de la pintora brasileña Tarsila do Amaral, narra la historia de Tarsila, una niña de 8 años que emprende un viaje para salvar la memoria de su madre.

«Tarsilinha» compitió con otros 2 largometrajes de alta producción: «Escuela de miedo», del estudio mexicano Ánima y «D’Artacán y los tres Mosqueperros», del estudio español Apolo Films, producciones que prontamente se verán en la pantalla grande.

Series Animadas

Dentro de las 55 producciones postulantes a la Competencia Latinoamericana de Series Animadas, 18 quedaron seleccionadas. De ellas, resultó ganadora «Madhouse» (2020), de la colombiana Silvia Prietov, desde Lucy Animation Studio – La Tina, seguida de «Conta Comigo – As Meias da Mel» (2020), de los brasileños de 2D Lab Andrés Lieban y Alessandro Monnerat, y en el segundo lugar «Clube da Anittinha» (2020), de Fernando Finamore y Michele Massagli, de Birdo Studio – Gloob, desde Brasil.

Cortometrajes de Escuela

En la Competencia Latinoamericana de Cortometrajes de Escuela fueron seleccionadas 24 producciones de 144 postulantes, de las cuales «Memories for sale» (2020), dirigido por Manuel López de la Universidad Veritas de Costa Rica se llevó el primer lugar; seguido de «Merenguito» (2020), del director peruano M.V. Endruhn, de la escuela Toulouse Lautrec; «Canción de Lobos» (2020), del chileno Joshua Chung desde la Universidad de las Américas, en el tercer lugar; y «Beyond Space» (2021) de la directora Beatriz Álvarez, que desde la Escuela de Animación y Arte Digital de México fue condecorada con Mención Honrosa.

La Competencia Internacional de Cortometrajes de Escuela tuvo 828 postulaciones y 24 producciones seleccionadas. Destaca como ganador «Coffin» (2019), desde Francia, de los directores Yuanqing Cai, Nathan Crabot, Houzhi Huang, Mikolaj Janiw, Mandimby Lebon y Théo Tran Ngoc, representando a la Escuela Gobelins, l’École de l’image; en segundo lugar está «I’m a Pebble» (2020), también desde Francia, dirigido por Mélanie Berteraut Platon, Yasmine Bresson, Léo Coulombier, Nicolas Grondin, Maxime Le Chapelain y Louise M, de la French School of Applied Arts – ESMA; y en el tercer lugar, un puesto compartido por dos producciones: por un lado «Fur Coats» (2020), dirigido por Lucie Vostárková, de la Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – UTB, de República Checa, y por otro lado, «The edge», desde Suiza, dirigido por Zaide Kutay y Géraldine Cammisar, desde la Escuela Hochschule Luzern de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Artes de Lucerna.

Durante el periodo en que se desarrolló el festival, la audiencia de Latinoamérica pudo acceder de forma gratuita a todas las producciones que participaron de la competencia del 10° Festival Internacional Chilemonos, gracias a una alianza con la plataforma OndaMedia, del Departamento de Ciudadanía Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, desde donde fueron transmitidas.

Actividades abiertas al público

Además de poder ver las producciones en competencia de forma gratuita desde OndaMedia, el público de Chilemonos tuvo la posibilidad participar de masterclasses, workshops y conversatorios impartidos por reconocidos exponentes de la animación, tales como Christian Andrade (Unreal Engine), Juan Medina (Estudio Outik) y Mario Quiñones (Moho), así como making of dirigidos por los directores y directoras de los films en competencia. Las actividades congregaron a un total de 7.223 personas inscritas durante los 18 días del festival.

Dentro de las actividades relacionadas con los filmes en competencia, destacan la masterclass making of «“D’Artacán y los tres Mosqueperros”: Dirección de un largo de animación basado en una IP existente. Status y futuro de la industria de animación», impartida por su director Toni García; la masterclass que acompañó al estreno nacional de «Bestia», realizada por su director Hugo Covarrubias; la masterclass «Making of: “Tarsilinha”», dictada por su directora y director, Celia Catunda y Kiko Mistrorigo; y la masterclass «Making of: “Escuela de Miedo”», realizada por su director, Leopoldo Aguilar.

Además de los exponentes ya mencionados, destacan Jorge R. Gutiérrez y Sandra Equihua, quienes realizaron el conversatorio abierto al público «Maya y los tres», donde abordaron temas relacionados con el trabajo de producción y el proceso creativo de la serie que Gutiérrez creó, escribió y dirigió para Netflix y donde Equihua diseñó y dobló personajes.