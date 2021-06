La música aplicada es aquella que se usa en el cine, los videojuegos, la publicidad y los espectáculos escénicos, entre otros.

¿Qué particularidades tiene la composición de música aplicada a diferencia de la denominada “música pura”?, ¿Qué conocimientos y/o habilidades musicales son imprescindibles para componer música aplicada?, ¿Cuáles son las dificultades que encuentra un compositor/a de música aplicada en el ejercicio de su profesión? Éstas serán parte de las conversación que tendrán los panelistas del Primer Seminario Internacional de Música Aplicada. Éste se realizará por primera vez en Chile, el 22 y 23 de junio, vía Zoom.

“La música aplicada existe desde que tenemos conciencia de la música y, sin duda alguna, se ha convertido hoy en día en un importantísimo eslabón de la cadena de valor en la que participa, y se ha conformado como un subsector de la industria musical y creativa que ofrece, además de un legítimo espacio de expresión artística, un campo de desarrollo profesional y ocupación laboral”, dijo Ignacio Pérez Marín, compositor de música aplicada y director del seminario (www.ignacioperezmarin.com).

El Seminario Internacional de Música Aplicada contará con12 invitados nacionales e internacionales. Entre ellos destaca Federico Jusid, el compositor de la música de la película El secreto de sus ojos, ganadora del Óscar a la Mejor Película Extranjera y por cuya partitura fue nominado al Premio Goya por Mejor Música Original.

Música Aplicada

La música aplicada es toda aquella creación o producción musical que nace con el objetivo de complementar otra obra, lenguaje o medio para cumplir una funcionalidad específica. La música en el cine, por ejemplo, con piezas compuestas originalmente para complementar narrativa y auditivamente el guion de una película. Muchas de esas obras son recordadas por su calidad artística.

La música aplicada tambien está presente en los videojuegos, la publicidad, las series de televisión y los espectáculos escénicos, entre otros. En ellos, músicos, compositores y productores musicales buscan la composición precisa para un contexto determinado, con sus necesidades, posibilidades y limitaciones específicas.

Programa

El Seminario se ha organizado en cuatro bloques temáticos, dos por día, con tres expositores invitados en cada uno de ellos.

Martes 22 de junio:

11:30-13:30 SoundBranding

15:30-17:30 Videojuegos

Miércoles 23 de junio:

11:30-13:30 Cine y relatos audiovisuales

15:30-17:30 Espectáculos escénicos

Entre los panelistas, además de Federico Jusid, destacan el inventor de la metodología utilizada mundialmente para el SoundBranding o desarrollo de marcas a través de la música o el diseño sonoro; los compositores de la música de los videojuegos Jamestown, y Night & Day y la ex directora musical de la compañía Gran Circo Teatro bajo la dirección de Andrés Pérez, entre otros interesantes invitados-.

El seminario se realizará vía Zoom, con inscripción gratuita en www.musicaplicada.cl y con cupos limitados.

Reseña de los panelistas

SoundBranding

John Groves

Músico, productor y compositor británico, especialista en el uso del sonido y la música en Comunicaciones. Reconocido por su metodología para crear identidades sonoras para las marcas que desarrolló a principio de los años noventa y que proporcionó la base para lo que hoy se conoce como Sound Branding o Audio Branding.

www.groves.de

Sergio Fortuño

Periodista chileno con amplia experiencia en radios, música y sonido. Fue director y conductor de programas en las radios Zero y Concierto, además de libretista, productor y editor en la radio Rock&Pop. Ha colaborado con los diarios El Mercurio y La Tercera, y las revistas Qué Pasa, Paula, Rolling Stone Chile, Fibra y fue corresponsal en Chile de la revista Billboard.

Rodrigo Hernández

Comunicador Audiovisual chileno, integró el Canal del Fútbol (CDF). Fundador de Crub, un estudio de branding y comunicaciones integradas de marketing, y consultor asociado a Greenti, consultora de negocios digitales y servicios integrados de tecnología y comunicación.

Videojuegos

Francisco “Foco” Cerda

Pianista y compositor chileno-. Entre los videojuegos en los que ha trabajado, destacan Jamestown, Gunpoint, Save The Date!, Witchmarsh, Frog Fractions 2, After Death, Omen of Sorrow y Protocorgi. Exponente de la música Chiptune, combina la música electrónica con los sonidos de consolas de videojuegos y computadoras de 8 bits.

www.cerdamusic.com

Patrick Moore

Compositor y productor musical nacido en Australia. vivió en Canadá, se formó musicalmente en Inglaterra y vive hace seis años en Valdivia. Sus primeras bandas sonoras orquestales fueron para obras de teatro en el West End de Londres y para documentales. Ingresó a EMI Alemania para componer música de librería para trailers, series de TV, comerciales y cortometrajes, en canales como Warner Bros, Disney, BBC, FOX y MTV, entre otros. Se introdujo en la composición de música para videojuegos, creando la música para “Cuddle Up” y “War in the Skies”, de Nemoris Games, y “Skydiving Fast Dive”, de Komodo Spit.

www.patrickmooremusic.net

Isabel Royán

Compositora, orquestadora y diseñadora de sonido española que hareaoiizado trabajos para cine, series de TV, ballets, publicidad, libros, materiales educativos, sitios web, video arte y colecciones de pintura. Ha destacado también en la industria de los videojuegos, siendo ominada a los premios PlayStation Talents por su trabajo en el videojuego Night and Day, y a la Mejor Banda Sonora para Videojuego en la edición de los premios Jerry GoldSmith.

www.isabelroyan.com

Cine y relatos audiovisuales

Vanessa Garde

Compositora, arreglista, productora, orquestadora y tecnóloga musical española, con amplia trayectoria en música para cine y TV. Ha trabajado para películas como Exodus, Misconduct, Lunnis, o Lo que no mata te hace más fuerte (de la saga Millennium). Y en las series de Antena 3 Galerías, Velvet, Gran Hotel, Lo que escondían sus ojos o Juego de Titanes (NBC).

www.vanessagarde.com

Federico Jusid

Pianista y compositor argentino, ha compuesto la banda sonora de más de sesenta largometrajes de ficción y documentales, y más de treinta series de TV. Entre ellas figuran El secreto de sus ojos (dirigida por Juan José Campanella, ganadora del Premio Óscar a la Mejor Película Extranjera y por cuya partitura fue nominado al Premio Goya por Mejor Música Original), Ridley Scott Exodus, Dioses y reyes, Felices 140, Francisco, El Padre Jorge, I want to be a soldier y Neruda. Ha sido tres veces ganador de los International Film Music Critics Awards, cuenta con tres nominaciones a los Premios Platino, y ha sido premiado como Compositor del año 2016 por la Asociación Española de Críticos de Música.

www. federicojusid.com

Jose Miguel Miranda y José Miguel Tobar

Dúo de músicos, compositores y productores musicales chilenos. Han creado las bandas sonoras de películas como Nostalgia de la Luz, Machuca, El Botón de Nácar, Mi mejor enemigo, Violeta se fue a los cielos. Han obtenido el Premio a la Mejor Música de Cine en el Festival de Cine de Nantes por Historias de Fútbol en 1997, Mejor Música de Cine en el Premio Georges Delerue por Machuca en 2004, Premio Mejor Música Nacional por Hijo de Trauco en el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, y Mejor Música Original por La Buena Vida en los Premios Pedro Sienna.

www.mirandaytobar.cl

Espectáculos escénicos

Ángela Acuña

Cellista y compositora chilena con experiencia en composición musical para cine, televisión y teatro. Invitada por Andrés Pérez para crear la música de la obra Madame de Sade, se convirtió en la directora musical de su compañía Gran Circo Teatro. Ha trabajado también con María Izquierdo y Horacio Videla, y ha compuesto la música para películas como El príncipe, Bombal, Padre nuestro y Mapa para conversar, y las de TV Geografía del deseo, Cárcel de mujeres y Volver a mí.

@musicadeangela

Francisco Sánchez

Actor y músico chileno, fundador y director de la compañía de teatro Tryo Banda, con más de 20 años de trayectoria,13 montajes y giras por todo Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Brasil, Ecuador, España, EEUU, Inglaterra, México, Perú y Uruguay. Reconocido con la Medalla del Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral (CELCIT) por su aporte al teatro iberoamericano.

www.tryoteatrobanda.cl

Axel Krygier

Músico, productor musical y compositor argentino con experiencia como multi-instrumentista -La Portuaria o la gira del último concierto de Soda Stereo)- y en la creación de música para una veintena de obras de teatro y danza (El burlador de Sevilla, Happyland, El hombre que perdió su sombra, ¡Adentro!, Sangre de sangre, Magoya, Secreto y Mañibú, Una fauna). Compositor y productor musical de 3 Tangos, un musical de Alfredo Arias que se presentó con gran éxito en el Théâtre du Rond Point de Paris y por la que recibió el Premio Gardel a la mejor banda de sonido.

www.axelk.com