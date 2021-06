Un madre y su hija vuelven a abrir a peluquería familiar de Vicuña luego de un largo tiempo de encierro. La belleza de Judith es el re-encuentro de una madre y su hija.

Bosco Cayo escribe y dirige La belleza de Judith, nueva producción de Teatro Finis Terrae que se estrena el próximo viernes 18 de junio a las 20.30 horas en su plataforma digital.

“Cuando tengo la oportunidad de escribir una obra, trato de buscar paisajes distintos y me dieron muchas ganas de ir al Valle del Elqui, a Vicuña. Es un lugar que me gusta mucho, que he visitado harto porque yo soy de La Serena. Elegí un lugar que se volviera una necesidad y al cual me gustaría escribirle una obra de teatro. Y pensé en cómo sería Vicuña en este espacio de reapertura, de esperanza”, dice el director y premiado autor formado en el Royal Court Theatre de Londres.

Con Grimanesa Jiménez (Los Venegas, El velorio) y Marcela Salinas (Estado vegetal; Lágrimas, Celos y Dudas) como protagonistas, La belleza de Judith es el encuentro de una madre y su hija el día que reabren su peluquería, luego de un largo tiempo de encierro.

La felicidad de estar juntas en su local les hace ilusionar, recordando su vida como estilistas, el dolor de la separación y la ausencia de un familiar, lo que las llevará a conocerse como nunca lo han hecho, mientras esperan a su fiel clientela

“Me gusta que la obra aborde este mundo tan poco explorado desde el arte y sin embargo tan valioso, reivindicando el trabajo de las peluqueras, estilistas, depiladoras, que son tan necesarias. Y también situarla en el Valle del Elqui, en Vicuña, para que dejemos un poco esa visión tan capitalina y pensemos en lugares donde están pasando cosas importantes, donde se están viviendo las consecuencias de tanto tiempo de pandemia y abandono”, dice Bosco Cayo.

“Bosco Cayo es, sin duda, uno de los dramaturgos más prolíficos e importantes de su generación, representante de la nueva dramaturgia de esta última década”, afirma Marco Antonio de la Parra, director artístico de Teatro Finis Terrae.

En marco del programa Públicos en Red de la Red de Salas de Teatro RM, la última función será interpretada en simultáneo en lengua de señas.

Más información en www.teatrofinisterrae.cl

La belleza de Judith

Escrita y dirigida por Bosco Cayo

Con Grimanesa Jiménez y Marcela Salinas

Diseño de espacio y vestuario: April Gregory

Música: Nicolás Aguirre

Cámara y operación técnica: Eleodoro Araya

Una producción Teatro Finis Terrae

Del 18 de junio al 4 de julio

Viernes, sábado y domingo 20.30 h

$4.000 general

$6.000 grupal (sugerido)

Entradas por Ticketplus

https://ticketplus.cl/events/la-belleza-de-judith