El libro “Por qué contar cuentos en el siglo XXI”, de Andrés Montero (Taguada, Tony Ninguno) es un ensayo para ensanchar el alma, el espíritu, para centrarse en lo propiamente humano, lo importante, vivir, en especial en tiempos de crisis.

“Y lo que nos libres no será lo urgente, sino lo importante. Y lo que nos permita decir que hemos venido a este mundo a vivir, y no a sobrevivir, no será lo urgente, sino lo importante.” (pp 21)

“Por qué contar cuentos en el siglo XXI” es un gran ensayo sobre la importancia del cuento contado. Un ensayo hecho por un cuentista con el aporte de decenas de cuentistas realizado para cuentistas y… para todos los seres humanos, de todas las latitudes, creencias y edades (bueno, a partir de unos doce años).

“Nos acompañamos en la escucha de cuentos, y al regresar de aquel viaje, otra vez en el mundo real, nos sentimos de alguna forma más ligeros.” (pp 73)

Andrés Montero, autor de notables y premiados libros, creador junto a su pareja Nicole Castillo de la Compañía La Matrioska y director de la Escuela de Literatura y Oralidad Casa Contada, invitó a narradores orales a contar historias y anécdotas sobre este oficio y arte.

Así, Andrés Montero estructura su ensayo en base a siete capítulos, además del prólogo (a cargo de Nicole Castillo), la introducción y las consideraciones finales. Pero lo cierto, es que el libro, las reflexiones y el desarrollo conceptual se da en base a decenas de experiencias de cuenteros de Hispanoamérica. Porque la esencia de lo que quiere transmitir Andrés Montero es que el cuento contado es experiencia ancestral que traspasa los milenios recordándonos que somos parte de una tribu, una humanidad, lo que somos.

“Las historias viajan. Tal vez no hay nada en el mundo tan trashumante como las historias, o al menos como las buenas historias. Se pasean por años, por siglos y hasta por varios milenios yendo de voz en voz, de tierra en tierra, de fuego en fuego” (pp 30)

“Por qué contar cuentos en el siglo XXI” es un gran ensayo que invita y estimula a escuchar y contar cuentos, a recuperar el valor de la palabra dicha, esa palabra capaz de despertar la imaginación y transportarnos a mundo diversos, donde cada cual siente y se mira.

“El cuento ensancha los límites de lo posible” (pp 47), “pueden ser un faro que nos recuerde quiénes somos.” (pp40)

“Por qué contar cuentos en el siglo XXI” es una invitación a reconocer lo importante de la vida. “Por qué contar cuentos en el siglo XXI” es una celebración de la vida, de lo esencial del ser humano, la palabra.

“Volver a la palabra de verdad, a la palabra dicha con corazón, es tarea del cuentista.” (pp 98)

Andrés Montero insiste en que todos podemos contar cuentos en la mesa a la hora de comer, al acostar a niños, en una velada.

“Quizás la magia de los cuentos tiene que ver con eso: escuchamos lo que necesitamos escuchar, vemos lo que necesitamos ver, contamos a quienes necesitan oir, oímos a quienes queremos escuchar.” (pp 87)

“Por qué contar cuentos en el siglo XXI”

Andrés Montero

Editorial Casa Contada

Septiembre de 2020, Santiago de Chile