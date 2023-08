Este 24 de agosto de 2023, el Instituto de Meteorología de Chile a través de www.meteored.cl informa un clima variado para la Región de los Lagos.

En Puerto Montt se esperan intervalos nubosos con lluvias débiles, con una temperatura mínima de 1°C y máxima de 9°C, una humedad relativa del 86%, 1.2mm de lluvia, vientos de 14km/h con ráfagas de 27km/h y Índice UV de 2.

En Castro se prevén intervalos nubosos con lluvias débiles, temperatura mínima de 0°C y máxima de 9°C, humedad del 80%, 0.6mm de lluvia, vientos de 7km/h con ráfagas de 23km/h y Índice UV de 2.

Osorno mostrará cielos nubosos, con una temperatura mínima de -1°C y máxima de 9°C, humedad del 86%, 0mm de lluvia, vientos de 9km/h con ráfagas de 17km/h y Índice UV de 2.

En Chaitén los cielos estarán cubiertos con lluvias moderadas, con una temperatura mínima de 2°C y máxima de 7°C, humedad del 85%, 11mm de lluvia, vientos de 9km/h con ráfagas de 27km/h y Índice UV de 2.

Por su parte, Ancud tendrá intervalos nubosos con lluvias débiles, temperatura mínima de 1°C y máxima de 8°C, humedad del 79%, 0.2mm de lluvia, vientos de 18km/h con ráfagas de 30km/h y Índice UV de 2.

En cuanto a las recomendaciones, dado que el índice UV se mantendrá bajo, los expertos sugieren no exponerse al sol en exceso. Además, no olvides llevar tu paraguas o capa para usarlo en caso de precipitaciones. A pesar de que las temperaturas estarán bajo los 10°C en todas las comunas de la Región de los Lagos, recuerda usar ropa adecuada para el clima para no sufrir de hipotermia.