Revelan la solución al trofeo roto de Max Verstappen por el ’Champañazo’ de Norris en GP de Hungría

Uno de los más grandes ‘chascarros’ del último tiempo en la Fórmula 1 es sin duda el trofeo destrozado de Max Verstappen, brillante bicampeón del mejor torneo de motor del mundo y que en el GP de Hungría, sufrió al ver su galardón rotó tras un descuido de Lando Norris.

Resulta que el piloto de McLaren, al abrir la correspondiente champaña del segundo lugar en el circuito Hungaroring, el conductor británico rompió el trofeo de porcelana que se le otorgó a ‘Mad Max’ tras ser el mejor en el Hungría.

Tras esto, no se habló nada sobre si se le entregaría un nuevo trofeo o si se le recompensaría económicamente al N°1 del actual campeonato.

Sin embargo, ahora se conoció la solución al problema.

Según informaciones de Car and Driver, el propio director de la empresa detrás de los trofeos, Attila Simon, aseguró que la producción de un nuevo trofeo para recompensar el destrozado ya está en marcha y que a finales de septiembre, Max Verstappen podría contar y lucir su premio de porcelana.

Con relación a esto Simon detalló que “la producción comenzó a principios de agosto y el trabajo de pintura y dorado está actualmente en marcha. Estaremos listos a fines de septiembre a más tardar”.

“Como prometimos, reemplazaremos el trofeo roto de forma gratuita y esperamos el momento en que podamos entregárselo a Max Verstappen. Sin embargo, no hemos tenido comunicación con su equipo sobre una visita y actualmente estamos concentrados en el nuevo trofeo”, indicó.

Por último, Attila agradeció a todos los fanáticos por sus “reacciones positivas. Confirma que tomamos la decisión correcta cuando asumimos el reemplazo gratuito del trofeo”.

No prizes for guessing who bwoke Max's trophy 😂#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/rlzrOtFuBe

— Formula 1 (@F1) July 23, 2023