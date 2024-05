Lando Norris da la sorpresa en la F1: se quedó con el GP de Miami y Verstappen fue segundo

El británico Lando Norris (McLaren) rebatió el dominio del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y consiguió la primera victoria de su carrera en Fórmula 1 al verse beneficiado por un coche de seguridad que lo llevó a una primera plaza que acababa de conseguir esa misma vuelta 29, y de la que ya no se deshizo en la segunda mitad de la carrera.

Verstappen sólo pudo ser segundo, por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), y se dejó la segunda victoria de la temporada en una carrera en la que su compañero de equipo, el mexicano ’Checo’ Pérez, acabó quinto y en la que el español Carlos Sainz (Ferrari) terminó cuarto, mientras que el español Fernando Alonso (Aston Martin) se llevó dos puntos, quedando noveno.

Todo transcurría según lo previsto para Verstappen, que era cuarto a expensas de que tres pilotos por delante pararan y le cedieran el liderato. El australiano Oscar Piastri (McLaren) y Sainz acababan de entrar a ’boxes’, dejando a Norris con un liderato momentáneo, pero el estadounidense Logan Sargeant (Williams) acabó en el muro de la curva tres y todo cambió.

