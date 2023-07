Todo por abrir una Champagne: Norris destruye trofeo de Verstappen en la celebración del GP de Hungría

En la jornada de día domingo, Max Verstappen volvió a celebrar en la cima del podio, luego de alcanzar el primer lugar en el GP de Hungría, en el circuito corto de Hungaroring.

El piloto de Red Bull dominó de principio a fin la carrera y luego de 70 vuelta, se coronó con la novena victoria en los 11 GP que se han disputado en la temporada 2023.

Sin embargo, Lando Norris de McLaren y Sergio ‘Checo’ Pérez de Red Bull instalaron la sorpresa, luego de llegar en el segundo y tercer lugar respectivamente, tras unas complicadas posiciones selladas la jornada de día sábado en la qualy.

Si bien el joven conductor británico comenzó en la tercera ubicación en la grilla, su desempeño lo llevó a instalarse en la segunda ubicación del podio, mientras que el mexicano debió acelerar desde el noveno lugar hasta la tercera plaza.

Ya al momento de estar celebrando los tres pilotos, llegó el momento de abrir las respectivas Champagne (como es de costumbre en este deporte) y se empaparon en ella, sin embargo, Norris, tuvo problemas para destapar su botella y tras un golpe para hacer presión, botó el trofeo del primer lugar correspondiente a Max Verstappen.

Lamentablemente, el reconocimiento que se brinda en Hungría es de porcelana, por lo que el premio quedó destruido y Max debió llevarse su trofeo quebrado para el lugar en donde tiene todos sus triunfos en los respectivos eventos que ha tenido la Fórmula 1.

No prizes for guessing who bwoke Max's trophy 😂#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/rlzrOtFuBe

— Formula 1 (@F1) July 23, 2023