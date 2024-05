Imola no perdona: la complicada y tensa primera práctica para pilotos de F1 en el GP de Emilia-Romaña

Comienza una nueva jornada de carreras en la mejor categoría de motor del mundo, la Fórmula 1, que por estos días se toma Italia para ver correr a las brillantes escuderías que componen el ‘Gran Circo’.

No obstante, en las primeras prácticas en el circuito disputado en el Autodromo Enzo e Dino Ferrari, han presentado problemas para los diversos pilotos que componen la parrilla de la F1.

Uno de los primeros en presentar problemas fue el japonés Yuki Tsunoda, quien salió directo a la grava del sendero a recorrer por alcanzar una alta velocidad en la famosa curva Rivazza.

Afortunadamente no perdió el control de su Visa Cash App y continuó sin problemas.

He dips a couple of wheels in the gravel at the first Rivazza but avoids spinning #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/eMUP4syZsb

Posteriormente fue el turno de Alexander Albon de protagonizar un complicado momento en Imola, luego de perder potencia y en su motor y salir eyectado hacia la grava en la curva Acque Minerali.

Esto obligó a izar la bandera roja en Emilia-Romaña y detener las acciones en el GP italiano.

Albon loses power and pulls off track at Acque Minerali, bringing the session to a halt. #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/pNVU6HZfLu

A sudden loss of power for Alex Albon ended his FP1 early. #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/BwEnky7Fha

Más tarde, Lewis Hamilton se vio complicado en la curva Acque Minerali, luego de realizar un trompo que lo sacó de la competencia, pero de manera ilesa.

Hamilton's Mercedes spins at Acque Minerali but he escapes without damage #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/hC7atGJcnl

And around it goes! 🔁

And Lewis wasn't the only one caught out by the kerbs at Acque Minerali 👀 #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/2gYYvtyXcW

It's a tricky place to get the balance right ⚖️

Los Ferraris también tuvieron problemas en Imola, luego de que Leclerc saliera de la pista en una de las curvas más pronunciadas del circuito.

Afortunadamente todo quedó en un susto para los dueños de casa en Italia.

A couple of off-track moments but LEC leads the way into the final 15 🚀 #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/vzUre3rY8s

There's no doubting the Ferraris are pushing! 💪

Por último y no menos importante, Max Verstappen también debió sortear las dificultades de la pista, luego de salir eyectado 2 veces fuera de la pista tras intentar alcanzar los primeros lugares.

Not the ideal start to the weekend for the WDC 😔

Max's Red Bull went off not once – but twice – when pushing for the fastest time in FP1 #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/Q1tK8Gr4LZ

— Formula 1 (@F1) May 17, 2024