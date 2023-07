Verstappen gana de punta a punta en GP de Hungría y eclipsa a Hamilton: Norris y Checo Pérez en podio

Max Verstappen volvió a firmar una tranquila victoria en el GP de Hungría, en la cual, brindó una actuación indiscutible.

A bordo de su Red Bull, el neerlandés sacó más de un minuto y medio de ventaja a Lando Norris -su más cercano perseguidor- luego de hacerse con el primer lugar tras la largada y frenar todo intento por la punta para el Mercedes de Lewis Hamilton.

Tras el resultado, el vigente campeón de la F1 consiguió su victoria 44 y además, la decimosegunda consecutiva en la temporada para su equipo, en una carrera sin sobresaltos en el GP de Hungría.

De esta forma, Verstappen reforzó aún más su liderato en la Fórmula 1 al ganar este domingo, por delante del inglés Lando Norris (McLaren) -que repitió el segundo puesto de Silverstone (Gran Bretaña), hace dos semanas- y de Sergio ‘Checo’ Pérez, que arrancó noveno y avanzó seis plazas para acabar tercero.

Con el triunfo de su piloto en suelo húngaro, Red Bull batió el récord histórico de triunfos seguidos en la F1 de McLaren, que en 1988 ganó las once primeras de ese año. La escudería austriaca se anotó las once primeras de esta temporada; y añadió la de la última carrera del año pasado, que también ganó ‘Mad Max’.

El séptuple campeón inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que había arrancado desde la ‘pole’, acabó cuarto, un puesto por delante del otro McLaren, el del australiano Oscar Piastri.

MAX VERSTAPPEN WINS THE HUNGARIAN GRAND PRIX!!! 🏆🇭🇺 #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/LxGVIcRUBD

⭐️ NEW F1 RECORD! ⭐️

Red Bull take their 12th win in a row 👏👏👏#HungarianGP @redbullracing pic.twitter.com/6SBqcbBuAj

— Formula 1 (@F1) July 23, 2023