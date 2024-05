El encontronazo de Hamilton y Verstappen que se robó las miradas en Imola: gestos y ’coche’ encima

Lewis Hamilton y Max Verstappen, dos de los mayores referentes de la Fórmula 1 en la actualidad, protagonizaron un duro cruce en el circuito que se robó las miradas en Imola.

En el marco de los prácticas oficiales en el Gran Premio de Emilia Romagna, que se llevan a cabo este viernes, el británico y el neerlandés terminaron enfurecidos entre sí.

Todo ocurrió cuando Max se vio obligado a abandonar brevemente la pista por un segundo porque Lewis iba transitando por el medio. Solo así pudo pasarlo.

Verstappen, molesto, levantó su mano y realizó gestos al aún piloto de Mercedes. Su enojo fue evidente, como lo demuestra el video de su cabina.

Por si fuera poco, cuando ejecutaba el adelantamiento, Max le tiró el auto encima y amagó con golpear el coche de su rival. Lewis contestó con otro ademan, como lo dejó en evidencia el registro de su interior.

Vale decir que Verstappen ya había estado en la polémica en la previa por no posar con la camiseta de homenaje a Ayrton Senna, lo que provocó el enojo de los fanáticos brasileños.

When someone pulls out in front of you or cuts you up whilst driving. 😅#ImolaGP #Hamilton #Verstappen pic.twitter.com/nPFMgtArwj

