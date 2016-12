"Tendrás que adaptarte a lo imprevisible": el 2017 será el año del gallo de fuego

El sábado 28 de enero de 2017 comenzará el año del gallo de fuego de acuerdo al horóscopo chino, junto con la llegada de la segunda luna nueva luego del Solsticio.

Este signo se relaciona con la madrugada y el despertar, motivos por los que para alcanzar el éxito y el triunfo, el individuo tendrá que trabajar mucho y tener bastante paciencia, de acuerdo al portal Horóscopo Chino 2017.

Se debe tener presente además que el gallo de fuego es el signo “de los líderes, de los soñadores, de los hiperrealistas que nos despabilan, alumbran, guían, informan, sanan, conducen hacia la cruda realidad a pesar de que siempre ponen poesía, cultura y alegría en lo que hacen”, según la conocida astróloga argentina Ludovica Squirru.

En 2017 el humano profundizará y acentuará las manifestaciones en favor de la paz, derechos de la mujer y maltrato a menores.

“Crecerá el compromiso en temas como el cambio climático, planes de salud, informática, encuentros intercontinentales, organizaciones humanistas para refugiados, desamparados, heridos de guerra y excluidos sociales”, indica Squirru.

¿Quieres conocer las perspectivas del próximo año para cada signo? A continuación te las presentamos, planteadas por Squirru.

Caballo

Nacidos en: 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002

Quienes nacieron el año del caballo son personas a las que les cuesta reconocer sus errores, debilidades y desvíos producto del descontrol de sus pasiones y consecuencias.

Squirru indica que la sencillez será recompensada, y que transitará con bajo perfil durante este 2017, año del gallo. “Sabe que lo estará observando, juzgando, y aplaudiendo si es coherente con su palabra, acción y pensamiento. El tiempo es limitado para determinadas acciones, pero eficaz y muy próspero”, explica.

Cabra

Nacidos en:

1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003

Squirru sostiene que durante este 2017 quienes sean cabra podrán sacudirse de deudas y problemas económicos, además de gozar de nuevas oportunidades fértiles.

“Su corazón latirá fuerte, un reencuentro con un gran amor o algún anónimo candidato que la espera hace tiempo la sorprenderá con regalos y declaraciones de amor que necesitaba en su alma romántica”, señala, agregando que además su progreso será firme y seguro.

Mono

Nacidos en: 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004

Quienes nacieron en el año del mono recuperarán su fe en sí mismos, su fuerza de voluntad y la perseverancia para concretar proyectos personales, ya sea a corto como a largo plazo.

“Retornarán las propuestas para ser líder, acompañar los procesos planetarios y sistémicos en la familia, la pareja, la sociedad y el país”, advierte.

Además de tener un nuevo horizonte de eventos que se generará gracias a su buena actitud para resolver situaciones y conflictos con terceros, el año del gallo le ayudará al mono para ordenar situaciones legales y karmas del pasado.

Gallo

Nacidos en: 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005

“La improvisación no es la mejor amiga del gallo; sin embargo durante este año tendrán que adaptarse a lo imprevisible, sutil, inesperado, que será el tictac del aprendizaje hacia el orden sistémico en cada situación: reorganizar su familia, pues desde ese centro vital podrá proyectar lo demás”, menciona Squirru respecto al gallo.

Además asevera que este signo comenzará el 2017 lleno de entusiasmo, proyectos, planes, mudanzas, viajes, nuevos empleos, aunque por lo mismo abarcará más de lo que puede. Es por esto que tendrá que delegar algunas responsabilidades.

Perro

Nacidos en: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006

Durante el año del gallo, el perro podrá consolidar su vocación después de tanto esfuerzo en su oficio. Además, su creatividad e ideas se verán plasmadas a corto plazo, debido a que “el gallo valorará la perseverancia, el sentido común, la humildad y la paciencia que lo caracterizan”.

Este 2017 será un tiempo muy positivo y benéfico, ya que el gallo participará en grupos solidarios, ONG, ayuda a inmigrantes, comedores, planes de paz, ecología y medio ambiente con decisión de mando, gestión y altruismo. “Su espíritu de libertad y justicia encontrará eco en nuevos amigos y discípulos”, expone Squirru.

Cerdo

Nacidos en: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007

El cerdo estará sumamente entusiasmado por la retroalimentación que recibirá, ya sea en su faceta profesional como en su labor como padre, madre, hermano o asistente social.

“Podrá complementarse con gente de distintas culturas y opiniones y los integrará sin prejuicios. Renacerán vínculos interrumpidos que lo dejaron con traumas, marcas y rencores. Brotarán del corazón, como un manantial, sentimientos altruistas y solidarios; integrará ayuda social en comedores, en dispensarios, en centros de ayuda para adictos”, indicó Squirru.

Rata

Nacidos en : 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

La rata es un signo conocido por ser dependiente, sin embargo Squirru advierte que por momentos se olvida de los roles de jerarquía y respeto.

“El gallo no es afín al roedor, sin embargo hay una admiración secreta entre ambos. Marcan la cancha con distinto estilo, algo que irrita al otro”, sostiene la especialista.

Este 2017 tendrá momentos de alzas y bajas, de avances y retrocesos. Pero la rata tendrá la posibilidad de planificar esta etapa con madurez. Cabe señalar que en este tiempo su vocación encontrará eco y podrá dar con socios idóneos y entusiastas para seguir con sus planes.

Búfalo

Nacidos en: 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

“Su espíritu estará libre y podrá elegir qué paso dar y con quién. En cada etapa, sin interferencia de terceros, resolverá situaciones legales, juicios, herencias, y tendrá la pradera sin trabas para pastar con el zoo en armonía”, precisa Squirru respecto al búfalo.

Además logrará convocar a personas a través de su participación en ONG, fundaciones y grupos de trabajo, lo que a su vez le permitirá desarrollar su vocación, aptitudes y talentos. Por su parte, Squirru aconseja al búfalo que esté atento a “las tentaciones del diablo”.

La astróloga visualiza que la mayor realización del búfalo será ver crecer a su familia e integrar a los ex y nuevos amores de la tribu. “Viajará al exterior con honores, becas o alguna gestión artística, pudiendo establecer relaciones diplomáticas, científicas y humanistas que le permitirán un ascenso en su profesión”, agrega.

Tigre

Nacidos en: 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

El espíritu del tigre estará subordinado al tictac del gallo, que lo inspirará para nuevas ideas, trabajos, sociedades, ONG, redes de comunicación en las que podrá desplegar su pasión por el arte, los trabajos humanitarios, los riesgos en viajes en los que será desde paracaidista hasta el responsable del operativo y la misión.

El tigre estará felizmente domesticado, más considerado por maestros y discípulos que lo escucharán con atención y pondrán en marcha sus ideas innovadoras. El felino pasó duros trances en el año del mono y necesita volver a la sabana con placidez, tiempo para el ocio creativo, para mantener cerca a la manada compartiendo juegos, travesuras y rock and roll.

Conejo

Nacidos en: 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Ante un nuevo ciclo el conejo, que detesta los cambios abruptos, inesperados y precipitados, debe concentrarse en sus objetivos. A veces confía ciegamente en su buena suerte, estrella, patrocinadores y amigos, pero el año del gallo lo mandará a cursar materias previas, a pagar al contado impuestos, deudas afectivas y familiares.

Las oportunidades de solucionar el conflicto están esperándolo y es propicio que busque asesores, abogados y gente idónea para salir ileso de situaciones no resueltas a tiempo. “No dejes para mañana lo que puedes hacer pasado mañana”, sostiene.

Dragón

Nacidos en: 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

En el caso del dragón, experimentará grandes cambios en el tiempo del aumento: mejoras en el sueldo, en la calidad de vida y en las relaciones afectivas, lo que le permitirá solucionar problemas en sociedades laborales y en los emprendimientos destinados a fines solidarios.

“El gallo adora al dragón, lo potencia, estimula e inspira: un ejemplo es la relación de John Lennon con Yoko Ono”, menciona Squirru, en alusión al romance que tuvo el ex Beatle.

En ese sentido, el dragón encontrará al mejor consejero y amigo para que su vida esté contenida, no se desborde y pueda crecer holísticamente. Eso sí, realiza una advertencia: “el tiempo del aumento no es eterno; por eso se le recomienda que sepa administrarlo y que no abuse de su bonanza”.

Serpiente

Nacidos en: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Squirru sostiene que la serpiente buscará asesores de imagen, viajará en busca de nuevos looks, cirugías, consejos para su salud holística, y podrá reinventarse.

“Nuevos estímulos la sorprenderán: maestros, guías espirituales, un premio, beca u oportunidad para viajar al exterior y comenzar una nueva vida o estudio serán motivos de regocijo”, explica.

Además la argentina asevera que la serpiente aprenderá a relacionarse sin tanta soberbia, lo que la llevará a seducirconseguirá seducir con facilidad a quien se le cruce en su camino. “La serpiente, que estaba stand by o sin ganas de reiniciar algún estudio, emprenderá su búsqueda y conseguirá lo que desee con éxito”, argumenta.