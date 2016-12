Actriz Karla Melo posa en un sensual semidesnudo para la revista Viernes

La actriz nacional Karla Melo sorprendió durante este viernes tras posar en un sensual semidesnudo para la revista Viernes del periódico La Segunda.

Melo -que regresó con su papel como Paola Farfán en la teleserie de Canal 13 “Preciosas”– se destapó dejando ver parte de su trabajado cuerpo usando una faja negra. En la ocasión la actriz, que también tuvo participación en “Veinteañero a los 40”, entregó un delicado mensaje.

“Me muestro tal cual soy. No me importan los estereotipos ni el qué dirán. Gracias a mi Instagram he podido contar cuál es mi forma de ser, mi vida y mi humor, y la gente agradece esa sinceridad y energía positiva”, comentó en la publicación. “Me gusta reírme y alegrarles el día a los demás”, agregó.

El fotógrafo encargado del trabajo fue Sebastián Utreras, la producción fue realizada por Territorio Comunicación mientras que la encargada del maquillaje fue Fernanda Villarroel.