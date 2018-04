Emojis: el nuevo idioma que está cambiando al mundo

En 2015, como en cada vuelta del calendario, el Diccionario de Oxford se aboc√≥ a la dura tarea de determinar cu√°l era la palabra inglesa del a√Īo.

Obviamente, todo el mundo angloparlante esperaba con expectaci√≥n el resultado. Y cuando al fin lleg√≥, la sorpresa fue may√ļscula. La palabra de ese a√Īo no fue una palabra.

Por primera vez, fue una pictografía. Un emoji (el siguiente).

La elecci√≥n de la “cara con l√°grimas de alegr√≠a”, nombre oficial de la imagen, fue justificada as√≠ por la vetusta instituci√≥n: entre todos los contendores fue ‚Äúla que mejor reflej√≥ el ethos, el estado de √°nimo y las preocupaciones de 2015‚ÄĚ.

En ese mismo a√Īo, el uso del t√©rmino Emoji se triplic√≥ en comparaci√≥n con el anterior. Hoy ya no caben dudas acerca de la validaci√≥n de su uso como una forma m√°s de comunicaci√≥n. Seg√ļn datos entregados por el sitio especializado New Scientist, m√°s del 90% de los usuarios de las redes sociales utilizan emojis, generando un intercambio de unos 6 billones de estas im√°genes al d√≠a.

Para la ling√ľista cognitiva Vyvyan Evans, los emojis pueden ser considerados como el primer lenguaje aut√©nticamente global. La experta, autora del libro The Emoji Code, apunta a un dato revelador: el idioma m√°s hablado en el mundo es el ingl√©s, manejado por 1,5 billones de personas.

Pero esta cifra palidece ante los 3,2 billones de personas que acceden a internet alrededor del planeta, tres cuartos de las cuales lo hacen a través de smartphones cuyos teclados incorporan emojis como un estándar.

La superaci√≥n de las barreras idiom√°ticas es otro de los elementos que los especialistas destacan para considerarlos una forma revolucionaria de comunicaci√≥n. No importa si hablas una lengua o si manejas ocho, y tampoco importa si tu interlocutor no habla tu idioma; todos entendemos lo nos quieren decir cuando nos env√≠an un ‚̧ԳŹ o una ūüėú.

No solo eso. Seg√ļn la ling√ľista brit√°nica Sophie Scott, los emojis tienen la capacidad de agregar informaci√≥n emocional y no verbal a la comunicaci√≥n escrita, algo f√°cil de comprobar viendo c√≥mo cambia el sentido de una oraci√≥n con algo tan simple como ‚̧ԳŹ.

Así, los emojis cumplen la función de la prosodia, cambiando el acento y la entonación de lo que leemos, lo que nos permite distinguir las sutilezas de la comunicación que trasmiten, por ejemplo, ironía, ternura o entusiasmo.

Por eso, y en contra de la percepción general, Scott cree que las redes sociales nos están ayudando a aumentar nuestro nivel de sofisticación en el uso de algunos de los aspectos más potentes y menos estudiados de la comunicación.

As√≠ que sabemos que los emojis no han cambiado la historia del cine, pero s√≠ se han instalados como una de las herramientas m√°s potentes de comunicaci√≥n en un mundo dominado por la tecnolog√≠a. Ahora, el di√°logo acerca de ellos se est√° centrando en una nueva pregunta: ¬ŅPueden los emojis cambiar el mundo?

Símbolos de un mundo mejor

Es justamente el poder de traspasar idiomas lo que ha llevado a diferentes grupos de todo el mundo a usarlos con objetivos de la m√°s diversa √≠ndole, pero compartiendo todos una misma caracter√≠stica: el fin √ļltimo es hacer de este un mundo mejor.

¬ŅC√≥mo? Llamando la atenci√≥n sobre temas particulares por medio de im√°genes que representan problem√°ticas sociales, de g√©nero, de raza o de salud, y promoviendo la conversaci√≥n en torno a esos temas.

En el Reino Unido, la fundaci√≥n Plan International lleva a cabo una campa√Īa para incluir un emoji que represente la menstruaci√≥n. El objetivo es generar la conversaci√≥n que permita acabar con el tab√ļ que rodea a este fen√≥meno natural, y as√≠ avanzar hacia la soluci√≥n de los problemas que en muchas partes del mundo a√ļn est√°n asociados a este: verg√ľenza, falta de acceso a productos sanitarios y absentismo escolar.

¬ŅC√≥mo puede hacer la diferencia un simple dibujo ante un problema de esta envergadura? ‚ÄúSimplemente saber que existe un emoji de la menstruaci√≥n o un emoji anti bullying puede ayudar a que la gente se sienta m√°s abierto a reconocer la existencia de estos problemas‚ÄĚ explic√≥ al sitio Rewire Linda Kaye, profesora senior de Psicolog√≠a en la universidad Edge Hill, del Reino Unido.

‚ÄúLos emojis son s√≠mbolos, e hist√≥ricamente sabemos que los s√≠mbolos pueden conmover e influenciar con fuerza en la sociedad y en los valores que representan‚ÄĚ, concluy√≥ la especialista.

As√≠, es f√°cil comprender por qu√© los cient√≠ficos est√°n tan entusiasmaos por un nuevo emoji de un mosquito que estar√° disponible desde mediados de este a√Īo. Seg√ļn reporta el American Council on Science and Health, la iniciativa fue apoyada por instituciones como la Fundaci√≥n Bill & Melinda Gates y el Johns Hopkins Center for Communication Programs, y con ella se busca ayudar a la lucha contra enfermedades como el virus zica, la malaria o la fiebre amarilla.

El ícono del insecto facilitará la comunicación acerca de sectores de peligro o brotes, y ayudará a la comunidad científica a promover las investigaciones relacionadas en las redes sociales.

Dibujando la diversidad

La representaci√≥n es otro de los temas en que los emojis marcan presencia. El a√Īo pasado, seg√ļn report√≥ el sitio Slate, el dise√Īador Paul Hunt propuso versiones de g√©nero neutral para cada emoji humano. Su fin era terminar con la caricatura de lo masculino y lo femenino en la comunicaci√≥n digital e incluir a quienes no se sienten identificados con la distinci√≥n binaria de g√©neros.

Unicode Consortium, la organizaci√≥n sin fines de lucro que desarrolla y revisa los emojis, no acept√≥ el plan completo del dise√Īador, pero s√≠ la inclusi√≥n de tres emojis de g√©nero neutral representando cada uno la ni√Īez, la adultez y la vejez.

Hunt, quien es interg√©nero y homosexual, fue el encargado de dise√Īarlos. Sus emojis debutaron en junio, propiciando de inmediato la discusi√≥n en la web acerca de su utilidad y su pertinencia.

Tambi√©n en 2017, la joven saud√≠ de 16 a√Īos Rayouf Alhumedhi propuso a Unicode la imagen de una mujer con hijab, el velo con que las mujeres musulmanas cubren su cabeza. La propuesta fue acogida por Apple, que puso a disposici√≥n el emoji a fines del a√Īo pasado.

‚ÄúQuer√≠a ser representada, tan simple como eso. S√≥lo quer√≠a un emoji de m√≠‚ÄĚ explic√≥ Rayouf a CNN. Aunque hubo personas que se manifestaron en contra de la iniciativa por estimarla innecesaria o por simbolizar una pr√°ctica de opresi√≥n a las mujeres, la adolescente se declar√≥ satisfecha.

‚ÄúCreo que la comunidad musulmana se ver√° beneficiada, aunque solo sea en t√©rminos de representaci√≥n. Es solo un emoji, no es un cambio radical. Pero har√° que la gente est√© contenta. Eso espero‚ÄĚ, declar√≥.

Apple tambi√©n acaba de proponer trece nuevos emojis que inspirados en individuos con discapacidades. Seg√ļn reporta el peri√≥dico brit√°nico The Independent, el gigante tecnol√≥gico trabaj√≥ con organizaciones americanas dedicadas a la inclusi√≥n, centr√°ndose en cuatro categor√≠as para el dise√Īo de las im√°genes: ceguera y problemas de visi√≥n, sordera y problemas de audici√≥n, problemas f√≠sico motores, y discapacidades ocultas. De ser aprobados, estar√°n disponibles a comienzos del pr√≥ximo a√Īo.

√Āfrica todo el a√Īo

Los emojis tampoco se quedan atr√°s en la difusi√≥n cultural. Desde Costa de Marfil, el joven de 20 a√Īos O’Pl√©rou Grebet los ocupa para celebrar la diversidad y la riqueza de √Āfrica. Para ello, Grebet, dise√Īador gr√°fico, est√° desarrollando desde comienzos de este a√Īo un proyecto que consiste en la creaci√≥n de 365 emojis. Uno para cada d√≠a.

Grebet contó a El País que se le ocurrió en 2017, mientras chateaba con un amigo. Tiempo atrás había intentado crear una serie de máscaras que representaran la diversidad étnica de su país, sin que la idea llegara a buen puerto. Pero allí, mirando la pantalla de su teléfono, se dio cuenta de que la respuesta estaba en los emojis, y que esto le permitiría abarcar no solo un país, sino un continente completo.

La serie incluye objetos y alimentos f√°ciles de reconocer y asociar con √Āfrica, como las sandalias de pl√°stico, el mortero o la guan√°bana. Seg√ļn Grebet, pr√≥ximamente lanzar√° una serie de instrumentos musicales.

El proyecto le vali√≥ un reconocimiento en el marco de las Jornadas de la Comunicaci√≥n Digital de √Āfrica (Adicom, por su sigla en ingl√©s), donde se llev√≥ el galard√≥n en la categor√≠a de J√≥venes Innovadores.

Los emojis est√°n dando pruebas de que podr√≠an ser mucho m√°s que dibujos para pasar el rato. Seg√ļn Sophie Scott, es natural que la comunicaci√≥n humana se desarrolle as√≠ en un entorno de r√°pida evoluci√≥n tecnol√≥gica.

‚ÄúSi hay algo que podemos explotar para comunicarnos, encontraremos el camino para hacerlo‚ÄĚ, sostuvo. Y si ese camino son dibujos de rostros amarillos que nos ayudan a superar las barreras idiom√°ticas, bienvenido sea.