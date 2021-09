¿Es posible disfrutar del sexo cuando estás en una relación a larga distancia? Si bien, no es fácil, se puede ¿la receta? tener ganas, usar la tecnología a tu favor e informarte.

Distancia. Quizás esta sea una de las palabras que más se ha repetido desde 2020, cuando partió la pandemia mundial. Distancia física, distancia social, dos medidas que se han impuesto para cuidarnos, para resguardar nuestra salud y la de nuestros cercanos y seres queridos. Sin embargo, distancia y sexualidad son dos palabras que en primera instancia pareciera ser antónimos.

Y así sería, si no fuera gracias a la visión que ha tenido la industria de juguetería sexual para incorporar tecnología de alta calidad en sus productos. Por ende, hoy la distancia no es excusa para no disfrutar de la sexualidad en solitario y en pareja y los juguetes sexuales se transforman en grandes aliados para resguardar la sexualidad de una forma entretenida, efectiva y segura.

Karina López, licenciada en Psicología Clínica, Educadora Sexual Integral y Terapeuta con perspectiva de Género, explica que “para que haya una sexualidad placentera con otra persona, sin importar el género, ni la edad, es importante que haya intimidad. Pero muchas veces confundimos esto con contacto físico. Generalmente van de la mano, pero la intimidad es algo que va mucho más allá de si es que podemos o no tocar a la persona”.

La profesional señala que la intimidad también “tiene que ver con complicidad, con sentirnos cómodos y a gusto con la otra persona, con que exista empatía y sincronía con un otro y eso también lo podemos conseguir incluso si nos separa un continente de la otra persona. Es cosa de recordar todas las veces que quizás no nos sentimos conectados con alguna pareja, teniéndola al lado físicamente”.

Bajo esta premisa, hoy, cuando la distancia es impuesta por medidas sanitarias, cuando quizás no podemos ver a nuestra pareja con la frecuencia que quisiéramos por las cuarentenas o porque la vida nos llevó a vivir en distintas regiones o países, es posible seguir disfrutando de la sexualidad. Solo es necesario informarse y tener la voluntad para hacerlo.

Ahora, también es importante visibilizar que las relaciones a larga distancia no son para todas las personas y las parejas, ya que implica un trabajo extra, pero que sea difícil no implica que sea imposible.

En base a esto, acá van 5 alternativas que puedes aplicar para cultivar la pasión en relaciones de pareja a larga distancia.

1- Usar la tecnología a tu favor

Hoy existen múltiples plataformas en línea que nos ayudan a mantener el contacto con alguien prácticamente donde sea y cuantas veces queramos, dependiendo tan solo de la efectividad de nuestra señal de internet y de nuestros dispositivos.

Redes Sociales, mensajería instantánea, videollamadas, son algunas de las formas más populares que tenemos a la mano a la hora de saber del otro. Por eso mismo, podemos usar todo esto en beneficio de la sexualidad. Agendar una videollamada hot, mostrar piel en algún encuentro virtual, usar el sexting (mensajes de textos eróticos) para mantener viva la llama de la pasión, son tan solo algunas ideas que podemos usar de manera creativa y lúdica.

2- Integra juguetes sexuales a larga distancia

Hoy existen juguetes sexuales que funcionan no solo con Wifi (internet), sino que además a larga distancia, y cuando hablamos de larga distancia, estamos hablando de un país a otro. Jazmín Sepúlveda, Jefa de Ventas Detalle de Starsex, cuenta que “uno de los pioneros en esto es la marca Lovense, estos productos que acaban de llegar a nuestra tienda, son ideales para aquellas parejas que quieren mantener y potenciar la pasión a distancia, ya que estos juguetes sexuales tienen un amplia cobertura y también tienen la ventaja de que interactúan entre sí, es decir, si yo muevo mi juguete, ese movimiento va a ser reproducido en el juguete de mi pareja”.

3- Placer por turno

Otra forma para renovar la pasión a distancia y que juega con los límites y las sensaciones es por ejemplo que en una videollamada hot, uno de los dos miembros comience a masturbarse, mientras la otra persona está limitada solo a mirar.

Esto puede resultar muy placentero y entretenido para aquellas personas que se erotizan de manera visual, una práctica también conocida como voyerismo, pero en este caso, con consentimiento sexual de la otra persona. También se puede establecer que esto se realice por turnos.

4- Solo voz

Expandir el imaginario erótico también es una forma de aumentar y potenciar el deseo sexual. Para ello, recomendamos solo usar la voz, es decir, solo hablar sin que haya ningún tipo de imagen y contar con lujo y detalle lo que te gustaría hacerle a tu pareja o sobre lo que te gustaría que te hiciera.

Puedes dar varios detalles, por ejemplo, cómo estás vestido, o si estás desnudo, en qué posición te encuentras etc. Otra idea es contarle a tu pareja alguna fantasía. Escuchar los susurros y gemidos de tu pareja, es una forma potente de alimentar el deseo y la pasión.

5- Juego de dominación

Otra forma de dar rienda suelta a la imaginación y a la fantasía, es que, por ejemplo, previo consentimiento de tu pareja, le des una lista de cada cosa que tiene que hacer un día en particular, por ejemplo, aplicarse x perfume, vestirse de x manera, masturbarse de x forma, etc. para luego terminar el día con una videollamada súper hot entre los dos y compartir la experiencia de cada uno.