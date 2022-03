Los profesores Rodrigo Faunes Correa y Ximena Salgado García, cansados de los establecimientos tradicionales, decidieron crear el colegio online Senda Nueva en 2009 para educar a sus hijas. A más de una década, su idea continúa teniendo éxito y en este nuevo año escolar tienen casi 300 alumnos de Chile y otros países.

“Nosotros no estábamos conformes con el sistema tradicional, entonces decidimos educar a nuestras hijas en casa, basándonos en que ambos tenemos experiencia en educación, somos profesores. Además, yo soy ingeniero informático”, relata Rodrigo Faunes, director del colegio online Senda Nueva, en conversación con BioBioChile.

Bajo ese pensamiento es que “montamos una plataforma para ellas y después vimos que los padres de la comunidad que educa en casa querían tener acceso. Presentamos esto ante la Universidad de Santiago y nos premiaron como proyecto educativo innovador. Con eso empezamos a salir adelante, hace ya 13 años”.

En ese tiempo, eran muy pocas las instituciones de este tipo, pues se trata de un método que recién ahora está comenzando a ser más masivo: “Los colegios online eran muy básicos, muy rudimentarios. Entonces, el énfasis en la tecnología fue lo que nos llevó a seguir impulsándolo. Sacamos un modelo de Estados Unidos y lo perfeccionamos. Para el resto de la gente, éramos algo muy raro”.

¿Qué fue lo que no les gustó de las escuelas tradicionales? El educador afirma que las dos mayores razones fueron que estaban disconformes con las jornadas completas y con los cursos muy grandes.

“La jornada era demasiado extensa, extenuante para los niños, y otro de los problemas más recurrentes era que tener un curso con demasiados alumnos hacía que nuestras hijas no asimilaran la materia. Llegaban a la casa y teníamos que volver a pasar la materia. Estudiaban el doble, en realidad el tiempo en el colegio era perdido. Y no podían hacer otras actividades porque llegaban muy tarde, querían hacer actividades extraprogramáticas y no se podía. Todo eso influyó”, asegura Faunes.

Estos problemas no se dan en un colegio online como el Senda Nueva, porque su método de aprendizaje es muy distinto al tradicional.

Sistema de aprendizaje asincrónico

Muchos estudiantes han regresado a las clases presenciales, pero hay otros que siempre se han educado bajo el método online, el cual funciona diferente a lo que sucedió en los últimos dos años, cuando todos los establecimientos tuvieron al trasladarse al ciberespacio.

Así lo explica Rodrigo Faunes, quien apunta que el colegio online Senda Nueva usa un sistema asincrónico, es decir, los estudiantes administran sus horarios, avanzan a su propio ritmo y no todas las clases son en vivo.

“Lo que creó el ministerio (de Educación) en realidad no era educación online, eso se llama telepresencialidad, que era para que los niños no perdieran la costumbre de ir al colegio. Sin embargo, la educación online está planteada para que el alumno pueda decidir cómo manejar su tiempo. Esa es la gran diferencia”, sostiene.

Bajo el modelo de aprendizaje del Senda Nueva, los educadores pasan a cumplir un rol de acompañamiento, lo cual se conoce como “educación invertida, en la cual el estudiante llega preparado y el profesor va como un tutor, ayudándolo a comprender la materia y a pasar otros contenidos. Entonces, ya no dicta la clase, sino que acompaña al alumno”.

“Este sistema no funciona para todos, pero sin duda vale la pena probarlo. Muchos alumnos han llegado post pandemia porque los niveles de ansiedad son bastante altos. El aforo en los colegios tradicionales no se cumple o es muy poco. Aquí, los chicos pueden aprender más materia en menos tiempo porque cada alumno va haciendo su propia ruta y a la velocidad que puede, teniendo una formación personalizada”, destaca el profesor e ingeniero.

Y aunque es online, el colegio pone especial énfasis en promover la socialización entre los niños y jóvenes.

“Grupos de alumnos se juntan una vez a la semana a realizar actividades en conjunto, que ahora son online, pero antes de la pandemia hacíamos algunas presenciales. El sistema de interacción social no necesariamente tiene que ser físico, puede ser también vía cámara. Los niños se juntan, conversan sobre temas específicos que a ellos les interesan”, relata Faunes.

“Lo rico de eso que lo pueden hacer con alumnos tanto de Chile como del extranjero”, acota. Y es que el colegio online Senda Nueva tiene estudiantes de otros países.

Validación en Chile y alumnos de otros países

En Chile, este tipo de sistemas no están validados por el Ministerio de Educación (Mineduc), por lo que los estudiantes del colegio online Senda Nueva deben validar sus estudios por medio de exámenes.

Todo ese proceso es tramitado por el establecimiento, para facilitar la tarea a los padres, recalca Faunes: “Nosotros actuamos como colegio. Nosotros hacemos todos los trámites, tal como si fuera un colegio tradicional”.

Además, tienen estudiantes de otros países, y también están asociados a la International Faunes School de Estados Unidos y con Senda Nueva de Colombia, en donde los alumnos del sistema digital son reconocidos de la misma forma que en una escuela tradicional.

“Al tener estudiantes de distintas procedencias, la comunidad es muy variada. Da para que puedan interactuar mucho con alumnos diferentes”, dice el director, agregando que “estamos en permanente contacto con universidades en Chile y en el extranjero, somos pioneros en este sistema y trabajamos mucho en programas de investigación”.

El colegio online Senda Nueva ofrece matrícula para todos los niveles educacionales, desde Kínder hasta IV medio.