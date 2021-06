Ad portas de celebrarse un nuevo Día de Padre, un estudio desarrollado bajo la guía de la investigadora del Centro Interdisciplinario de Investigación en Salud Territorial (CIISTE) del Campus San Felipe de la Universidad de Valparaíso, Ana María Silva, sobre la experiencia paterna en el parto de sus hijos, concluyó que, según los relatos de los propios padres, es muy importante promover su participación en ese momento.

La docente de la Escuela de Obstetricia y Puericultura, explicó que “los padres entrevistados, consideraron que fue una experiencia positiva y saben que es un derecho”. Agregó que del estudio se desprende que “su asistencia al parto fue un momento grato y significativo, destacando la importancia de su rol apoyando a su pareja, y de la vinculación temprana con el hijo recién nacido. Adicionalmente, el estudio considera el interés paterno como una condición favorable para el cambio cultural tendiente a la equidad de género”.

Para promover la participación del padre, el estudio considera necesario que el conjunto del equipo de salud (matrona, médico obstetra, técnicos de enfermería) y otros del servicio (por ejemplo, guardias de seguridad), disponga de conocimientos actualizados sobre la participación paterna, y que, en su ejercicio profesional, tanto en atención primaria como hospitalaria, facilite la integración del padre.

Pero el estudio, conducente a tesis de pregrado, también constató las barreras que algunos padres tienen para participar en el parto, como la falta de tiempo y permisos asociados a su trabajo. Ante esta situación, el estudio propone ampliar los derechos laborales para los padres, para así poder estar presentes en el todo el proceso, desde la gestación.

Como dificultades, también se mencionaron la falta de voluntad, temor o nerviosismo, y aspectos culturales que se expresan como brecha de género. Frente a ello, se propone involucrar más al padre desde el embarazo y proporcionarle educación acerca del parto y de la relevancia de su participación. También, que los establecimientos de salud permitan la participación más activa, además de adecuar sus protocolos, infraestructura y equipamiento.

El objetivo del estudio fue describir la percepción que tienen los padres acerca de su participación en el parto mediante una entrevista a 28 participantes, quienes en su mayoría valoraron su participación en el parto como una experiencia relevante en sus vidas.

El estudio se efectuó en la comuna de San Felipe con la colaboración de 15 padres mayores de 35 años y 13 padres menores de 35 años. Quince de ellos con educación superior, 11 con educación media y uno con educación básica.

Opiniones de los padres

La mayoría de los padres entrevistados tuvo facilidades para ingresar a preparto, parto, postparto y neonatología. Uno de ellos indicó: “Sí, yo le hablaba, le ayudaba a respirar, la hacía calmarse. Le contaba sobre otras cosas. Igual veía que cuando yo le hablaba, ella se sentía mejor”

Solo algunos tuvieron restricciones para ingresar a la sala de ecografía durante la gestación. Uno de ellos, que no pudo ingresar a la sala de parto, vivió la situación con temor, señalando: “Estuvo sola todo ese rato, incluso escuchaba gritos y con mucha incertidumbre de saber qué pasaba, yo de repente golpeaba y no salía nadie”.

Menos de la mitad de los padres señalan haber acompañado a sus parejas a los controles prenatales. Aunque ya estando en el hospital, la mayoría en algún momento pudo acompañar a la madre en la etapa de preparto. “Estuve con mi señora todo el proceso anterior, estuve con ella cuando entró al parto y me dejaron con mi bebé después de que naciera”.

Algunos, sin embargo, no pudieron entrar al preparto. “Ella fue ingresada y yo traté de entrar y me abrieron la puerta un segundo, y me dijeron “está en preparto, esperé y me cerraron la puerta”.

De manera generalizada, los padres entrevistados tuvieron una percepción positiva de su asistencia al parto. “Más que agradable, fue como emocionante. Fue bien bonito en realidad”.