El maquillaje: ese mundo que te lleva a diseñar formas para resaltar tu mirada, entre otras partes del rostro, pero también a otras que están en boga para hacer ver tus ojos más grandes.

Es precisamente lo que una influencer, experta en esta materia, se dio el tiempo de compartir en un breve pero significativo video, que te dará una idea de la forma en cómo puedes agrandar los ojos y, como un bonus, los aciertos y desaciertos que se comenten a la hora de maquillar a ese par que se le denomina el espejo del alma.

Tomen pincel y sombra-o papel o lápiz-, para tomar en cuenta una serie de consejos valiosos, a la hora de maquillarse sobrio o cargado. Eso, queda a discreción de cada persona, no así los tips publicados.

Los pasos para hacer ver tus ojos más grandes

Nobody is Ugly es un perfil público de una influencer, quien de entrada llama la atención con tan atrevida frase de presentación, pero que no debe tomarse a la ligera. Se debe acceder al contenido para unir teoría y práctica a la hora de, entre otras cosas, hacer ver tus ojos más grandes.

“¿Recordáis que los tonos más claros resaltan y los oscuros crean profundidad?”, pregunta la española al inicio de su reel en Facebook. Es precisamente una de sus premisas con las que pretende captar la atención de su público, además de una genial forma de edición en la que el color y la técnica son ingredientes claves en su objetivo.

La Teoría del Contouring (proceso de esculpir el rostro a través del uso de luces y sombras), es fundamental en los consejos de este material audiovisual denominado: “Cómo hacer los ojos más grandes”.

“Un tono claro en el centro y sombreamos alrededor. Evitamos delinear la línea de agua (justo donde la lágrima asoma)”, dice Camila, verdadero nombre de esta creadora de contenidos de maquillaje.

La influencer española aclara que no está mal hacerlo, pero se remite a las pruebas. Es decir, a la diferencia entre delinearla de color negro o no.

Resulta que si haces lo primero, los ojos cambian de forma drástica.

“Al delinear la línea de agua con un tono oscuro, visualmente reduce la apertura del ojo. ¿Y cómo los amplificamos? Con un lápiz blanco que visualmente se confunde con el blanco de los ojos. Un buen ejemplo para que lo veáis mejor, es el maquillaje de la ‘drags queens’. Suelen poner blanco debajo de las pestañas y aplican sombras oscuras mucho más abajo”.

Lo anterior no es sólo parte de una narración del típico video en el que una persona va maquillándose paso a paso. El resultado está tan elaborado como el video.

“Las cejas y las pestañas influyen mucho”, sentencia en su colorido y dinámico material, con 10 millones de reproducciones, al cierre de esta nota.

Ojo con los ojos separados o juntos

Entre los consejos a seguir se encuentra la forma de sombrear los ojos con colores oscuros, al borde de estos, pero la técnica, o el truco, está en hacerlo hacia afuera de estos y no para abajo. Lo último, aporta un look de tristeza y de falta de amplitud. En el video se muestra cómo es correcto y de qué forma no.

Y ojo-literal-, porque, aquí viene un consejo de oro para quienes tienen formas particulares en sus ojos: si tienes los ojos muy juntos, por ningún motivo debes colocar delineador en el conducto lagrimal. Si, por el contrario, son muy separados, eso ayudará a unirlos visualmente.

Si tienes los ojos caídos, no es conveniente que sombrees con negro los extremos, ya que intensificarás ese efecto. Lo mejor, según Camila, es difuminar un tono café pero en la superioridad del párpado. Ella lo muestra más que con palabras, con hechos.

Un homenaje en maquillaje para Shakira y “Pa´ tipos como tú”

Si hablamos de virales, desde la cuenta Nobody is Ugly de la influencer de maquillaje Camila, esta realizó un homenaje a Shakira, tras su último éxito dedicado a Gerard Piqué, expareja de la colombiana y padre de sus dos hijos.

La creatividad salió de nuevo a relieve, y en toda gama de colores, al adornar, con varios estilos de maquillaje, frases desde las estrofas:

“Esto es pa’ que te mortifique’

Mastique’ y trague’, trague’ y mastique’

Yo contigo ya no regreso

Ni que me llores, ni me suplique’

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música, perdón que te salpique.

Me dejaste de vecina a la suegra

Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Claramente (con la palabra pintada en los labios), el video con más de 4 millones de reproducciones, dio en el gusto a los fans de Shakira y, a la vez, amantes de las técnicas de maquillaje que ofrece la influencer española, quien evidentemente “le puso color” a la hora de elegir un bando que apoyar.

En esta ocasión, no bastó con enseñar a hacer ver los ojos más grandes, sino, acompañar el mensaje de abrirlos bien en situaciones sentimentales.