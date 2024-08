El alcalde gallego del municipio de Vigo, en España, se convirtió en viral por su curioso baile de breakdance, durante un festival de música.

Se trata de Abel Caballero, el jefe comunal de dicho municipio, conocido por sus excéntricas luces y espíritu navideño que en ocasiones se ha adelantado hasta cuatro meses.

Todo ocurrió durante el festival O’Marisquiño, donde Caballero dejó de lado la formalidad del cargo y se “despeinó” mostrando sus dotes de bailarín de breakdance, frente a todo el público.

El video lo colgó en su cuenta de X (Twitter), la cual no cuenta con el símbolo de verificación, con el mensaje “¿Alguien da más?”, señala El Mundo.

Los comentarios no se dejaron esperar y muchos lo compararon con la australiana, Rachael Gunn, quien compitió en la disciplina de brakdance en los Juegos Olímpicos de París 2024, pero con un desempeño que dejó mucho que desear y por el cual recibió más burlas que ovaciones.

Entre broma y broma, piden al alcalde gallego para los próximos JJOO.

Fuera de bromas, otros criticaron la actitud del alcalde y que se prestara para esta actividad, mientras que otros lo defendieron y apoyaron su disposición.