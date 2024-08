VIDEO | Polémica por breakdancer australiana en París 2024: bailó como canguro y sacó 0 puntos

El breakdance debutó en los Juegos Olímpicos (JJOO) París 2024, donde participantes de Australia, China, Francia, Japón, Países Bajos, Corea del Sur, Ucrania, Kazajstán y Estados Unidos compitieron para demostrar quién es la mejor en esta rutina. Sin embargo, una de ellas fue quien se llamó la atención.

La B-girl australiana Rachael Gunn, también conocida como Raygun, se robó la mirada del público por obtener 0 puntos por parte de los jueces, en el duelo contra la estadounidense Logan Edra, apodada Logistx.

Gunn recibió críticas por parte de los fanáticos del break dance, ya que consideraron su show como “una burla para el movimiento del hip-hop”.

“Es sorprendente que Raygun, de Australia, sea la mejor breakdancer de su país”, “¿El movimiento del canguro? ¿cómo llegó tan lejos?”, “¿Qué es esto? ¿En serio?”, “¿El breakdance es realmente un evento olímpico?”, fueron algunos de los comentarios.

¿Qué hizo Rachael Gunn en la competencia? Destacó en el evento con el movimiento de canguro y, a pesar de que confesó que no practica este baile callejero, sí tiene experiencia en jazz, salón y claqué.

“Todos mis movimientos son originales”, dijo Gunn sobre la inspiración para su primera actuación en los Juegos Olímpicos 2024. “La creatividad es muy importante para mí. Salgo y muestro mi talento”, agregó. Asimismo, hizo caso omiso a los malos comentarios que viene recibiendo en redes sociales.

“A veces, esto le dice algo a los jueces y a veces no. Yo hago lo mío y eso representa el arte. De eso se trata”. “Hice lo que mejor hago. Mostré mi creatividad, mi estilo y un poco de carácter australiano para intentar hacerme un lugar en este escenario mundial”, comentó al canal de televisión Nine Network.

It’s surprising that Raygun from Australia is the top breaker. The kangaroo move 😆—how did she make it this far?! 👀 #BreakingForGold She should’ve swapped the kangaroo for a banana to really stand out. What is this? Seriously, is breakdancing really an Olympic event? pic.twitter.com/9zKeyt1MQp

— Bites Of Net (@BitesOfNet) August 9, 2024