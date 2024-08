Una niña británica de 7 años se vio imposibilitada de conseguir pasaporte en su país debido a que su nombre, Khaleesi, está registrado por Warner Bros, causando que su familia no pueda llevarla a Disneyland París como tenían planificado para sus vacaciones.

Así fue revelado por su madre, Lucy, quien contó a la BBC que tras intentar tramitar el documento “recibí una carta de la Oficina de Pasaportes que decía que su nombre estaba registrado por Warner Brothers”. Ello, pese a que la niña consiguió sin problemas su certificado de nacimiento.

“Era la primera vez que oía algo así, me quedé atónita”, expresó.

Posteriormente, relata, la entidad se corrigió a sí misma, clarificando que dicha restricción sólo aplica a personas que se estén cambiando de nombre, por lo que su pasaporte estaría ya siendo tramitado.

La mujer lamenta de todas formas que, según estima, su caso no se habría resuelto de no ser por la prensa: “Si no lo hubiera publicado en las redes sociales, no se habría hecho nada. Me habría quedado atascada, sin saber qué hacer”.