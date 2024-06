Este 3 de junio comenzó el tan esperado CyberDay, el que -se supone- trae ofertas espectaculares de miles de productos a bajos precios y accesibles (sí, cómo no).

Esto se extenderá hasta el 5 de junio, sin embargo, muchas veces las mismas empresas continúan extendiendo sus ofertas.

Pero como toda jornada de CyberDay, hay algo que no se deja esperar, y esos son los memes.

Y es que los mismos usuarios son testigos de cómo las ofertas van cambiando y muchas veces la “ganga” que pareciera ser, no es tal.

Por lo mismo, a continuación te dejamos una recopilación de memes para que te entretengas un rato mientras sigues cayendo en un bucle de búsqueda de ofertas -y errores- de las empresas participantes.

— Pinu from the department of tortured poets 🖤🤍 (@SrPinu) June 3, 2024

Primera vez que digo esto…. ahí no más las ofertas y primera vez que me decepcionan. En ediciones pasadas si he comprado a buenos precios, no así este año. Lo tomaré como una señal para ahorrar #CyberDay ##cyberdaychile #cyber pic.twitter.com/op22JPQaxB

— Sandra 🐾🐾 (@s_sandra_s_) June 3, 2024