Una mujer fue contactada por una familia estadounidense, para ofrecerle un trabajo de ‘niñera’ para su hijo de 23 años.

La mujer, creadora de contenido, contó a través de TikTok, una particular situación que vivió en Estados Unidos, luego de que le llegara una propuesta de trabajo.

En el video bajo el titulo, “Propuestas extrañas que me han hecho siendo niñera… ¿Ustedes hubieran aceptado?“, Verónica, indicó que vive y trabaja como niñera en aquel país.

A fines de abril, el integrante de una familia se contactó con ella y le ofreció un trabajo como niñera a domicilio para su hijo.

Propuesta de trabajo

“Dijo que me iban a pagar 35 dólares la hora, cuando yo en ese momento ganaba 18 dólares la hora“, explicó.

Posteriormente, el integrante de la familia le mencionó que le gustaba su perfil y que querían que fuera su niñera.

“Eres la candidata ideal, ya vimos, tienes todo lo que necesitamos y queremos hablar más del puesto. Y yo dije por su puesto que si”, contó Verónica.

Una vez terminada la conversación, la mujer se dirigió hasta la casa de la familia para tener más detalles y conocer al niño.

Una vez allí, la familia le ofreció más beneficios, entre ellos “membresía en un gimnasio, me ofrecieron pagarme la gasolina que igual no iba a gastar mucho porque era relativamente cerca y me ofrecieron pagarme seguro médico“, contó la mujer.

Una vez dicho todo lo anterior, Verónica pidió más detalles del niño y también conocerlo.

“Nuestro hijo es un niño muy tímido, no es muy conversador, eso nos preocupa mucho, pero es un buen muchacho, es un niño muy inteligente”, indicó la joven.

¿Trabajo de niñera?

Luego de escucharles, la mujer pidió que le dijeran las actividades que debía implementar con su hijo. “Tienes que ir al gimnasio con él”, contó en la red social.

“¿Qué edad tiene el niño? Me dijeron, bueno no es un niño, tiene 23 años”, contó.

Después de contener su impresión, Verónica les preguntó si el hombre tenía alguna discapacidad, para luego mencionarles que ella no estaba capacitada para cuidar a alguien con una condición.

“No tiene ningún problema, solo que es muy tímido, nunca ha tenido novia y nos preocupa… y pensamos que si tu trabajas con nosotros capaz se anime a abrirse un poco más”, dijo.

Luego de ello, Verónica sorprendida, les agradeció por la oferta de trabajo, pero les comunicó que no estaba interesada.

“No sabía que habían niñeras para jóvenes, adolescentes, adultos“, terminó diciendo en su video.