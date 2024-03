En medio de las fuertes lluvias que azotan Argentina, peatones captaron a un conductor arrastrar a una mujer en el capot de su auto. La secuencia, de apenas unos segundos, muestra al sujeto perpetrando el violento episodio.

De acuerdo con Clarín, el hecho ocurrió el ayer martes en Gerli, localidad ubicada en la zona sur de Buenos Aires, uno de los puntos más afectados por el temporal. El video rápidamente se viralizó a través de las redes sociales dado la insólita maniobra que el sujeto perpetró contra la víctima.

Según los testigos, todo se originó cuando la mujer comenzó a desviar el tránsito debido a las inundaciones ocasionadas por la lluvia. En ese contexto, y debido al oleaje que ocasionaba la marcha del vehículo, la joven trató de detener al conductor para que el agua no ingresara a las viviendas aledañas.

Con la intención de explicarle la situación al chofer del vehículo, la mujer se ubicó delante del auto, sin embargo, el hombre no estuvo dispuesta a escucharla.

En conversación con el canal de televisión El Trece, la protagonista del video, identificada como Mariel, relató lo sucedido: “Le hablé, porque intenté que aminorara la marcha porque hacía olas y se metía el agua en casa de los vecinos. Pero este hombre no me escuchó. Sonrió y aceleró”.

“Quise ayudarlo también a él, porque quería meterse en una calle donde había una boca de tormenta y todo estaba tapado. Se le iba a quedar el auto. No sé si fue por la lluvia, pero no me escuchó y arrancó”, contó.

En las imágenes se observa como la joven es arrastrada violentamente en el capot del automóvil. La mujer se aferró al vehículo y levantó sus piernas levantadas del suelo para evitar una caída, todo mientras gritaba y el agua golpeaba su rostro.

Pese a la gravedad del incidente, la víctima no resultó con lesiones en su cuerpo. “Nosotros somos muy solidarios y ayudamos en todo. Ayer había familias enteras a las que se les había inundado todo”, comentó la mujer a la señal televisiva.

Vale mencionar que las intensas lluvias en el país trasandino han dejado a su paso una serie de estragos y accidentes en diferentes localidades. Además, el intenso frente de mal tiempo ha causado anegamientos en calles principales, caídas de árboles, viviendas destruidas y varios vuelos postergados.