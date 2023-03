La Kings League rompió récords de asistencia y visualizaciones online durante la final celebrada este domingo en Barcelona, España, sin embargo, su creador, Gerard Piqué, no tuvo una velada perfecta.

Varios videos en redes sociales, muestran al ex defensa catalán en incómodas situaciones, como retando a sus hijos o siendo blanco de burlas por su sepración con Shakira, por parte de un grupo de raperos.

Ante más de 90 mil personas, se celebró el final four de la Kings League, la liga deportiva creada por el exjugador del Barcelona, Gerard Piqué, y el streamer español, Ibai Llanos.

El número de asistentes al Camp Nou significó una nueva marca para el evento deportivo, que además, registró cerca de 2 millones de visualizaciones, entre Twitch, YouTube y otras plataformas de streaming.

A pesar de que para Piqué pudo ser una fiesta, hubo momentos en que no estuvo cómodo. Por ejemplo, en un momento hubo una presentación de algunos raperos que compiten en la Red bull Batalla de Gallos.

Fue en ese instante en que frente a un estadio repleto, los artistas rimaron algunas palabras con “cara-mente” y “sal-pique”, haciendo alusión a la ya famosa canción de Shakira y Bizarrap.

Un video captó el momento, donde se ve al ex defensor campeón del mundo con cara de confundido, mientras los que están a su alrededor se ríen.

De igual manera, un registro viral en Internet, muestra a Gerard Piqué regañando a sus hijos en medio de la final de la Kings League.

Vale recordar que el dueño de la liga y la cantante colombiana tienen 2 niños en común.

@3gerardpique is clearly mad at Milan. Shouting at the poor child in public. I don’t know the context though but I am never comfortable with a Dad shouting at the kids. pic.twitter.com/DDPPgaTGKV

— 🌸🌸🌸Hindi Silencio🌸🌸🌸 (@hindisilencio) March 27, 2023