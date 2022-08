El dueño de Tesla, Space X y el hombre más millonario del mundo, Elon Musk, anunció este martes, por medio de su cuenta oficial de Twitter, que “voy a comprar el Manchester United”, el famoso equipo de fútbol inglés.

Sin embargo, el empresario con una fortuna de más de 200 mil millones de dólares -según la revista Forbes– aclaró más tarde, que se trataba de una broma.

Also, I’m buying Manchester United ur welcome

Conocido por sus salidas de tono, Elon Musk sacudió las redes sociales con su primer tuit, pero horas después publicó otro mensaje en el que aseguró que no se haría con el Manchester United: “No, esta es una vieja broma de Twitter. No voy a comprar ningún equipo deportivo”.

“Pero si fuera a comprar algún equipo, ese sería el Manchester United. Era mi equipo favorito cuando era niño”, agregó.

Dada su imprevisibilidad y su portento económico, la mera publicación del primer mensaje de Musk había generado multitud de reacciones en las redes sociales.

Aparentemente justificando su comportamiento en las redes, el magnate de origen sudafricano posteriormente escribió: “La comedia en vivo es mi segundo trabajo”.

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams.

— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022