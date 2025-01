Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Jeff Bezos, el multimillonario que forjó su imperio desde abajo, desde su infancia en Nuevo México hasta la creación y expansión de Amazon, junto a su polémico divorcio y nuevo rumbo con Lauren Sánchez. A pesar de su pasado modesto, Jeff Bezos ha logrado construir un imperio a punta de esfuerzo y visión empresarial. Desde sus comienzos en la Universidad de Princeton hasta la fundación de Amazon, Bezos ha demostrado ser un emprendedor nato. Con la compra de The Washington Post y múltiples inversiones, su fortuna y poder no conocen límites. Sin embargo, su vida personal ha estado marcada por un sonado divorcio con MacKenzie, que le costó miles de millones, y un nuevo romance con Lauren Sánchez. Bezos, con sus sueños de viajar al espacio y sus continuos proyectos, parece no tener intenciones de detenerse en su búsqueda de éxito.