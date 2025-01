Un nuevo caso de estafa de parte de un ‘falso Brad Pitt’ se dio a conocer en Europa. En esta oportunidad, se trató de una mujer de nacionalidad francesa.

La situación fue dada a conocer por la cadena local TF1, la cual indicó que es una señora de 53 años llamada Anne.

En el relato se expone que ambos entablaron conversaciones por aplicaciones por un lapso de un año y medio. Él se presentaba a sí mismo bajo el nombre de la celebridad estadounidense.

La situación tuvo su punto cúlmine en diciembre pasado, cuando el sujeto le pidió una alta cantidad de dinero porque, supuestamente, debía tratarse un cáncer de riñón.

Fue tras eso que la víctima le entregó un total de 830.000 euros, lo que correspondía a todo su patrimonio puesto en ahorros e inversiones.

En la conversación con el citado medio, Anne sostuvo que el estafador se aprovechó de un momento de debilidad que ella estaba viviendo, ya que se había separado hace algunos meses.

Asimismo, comentó que el aludido creaba fotos y videos del actor a través de la inteligencia artificial.

“Él me enviaba fotos y, cuando hacía búsqueda en línea, no las veía. Me decía que eran fotos que habían hecho para mí”, indicó.

“Me pregunto por qué me eligieron a mí para hacerme mal hasta tal punto. Nunca he hecho daño a nadie en mi vida. Esas personas merecen el infierno”, añadió.

Hay que señalar que en septiembre de 2024, en España, la policía detuvo a cinco personas que integraban una banda que se dedicaba a estafar a mujeres con el método del ‘falso Brad Pitt’.

Se trató de una operación que se realizó en varias regiones del país, permitió detener a los dos cabecillas y localizar, bloquear y recuperar 85.000 euros ($87.741.300 millones de pesos) del total de lo estafado a dos mujeres.