El caso de Sheila Fox fue uno de los más controvertidos en Reino Unido Unido, por un lapso de cinco décadas. Así es, se trató de una mujer que estuvo perdida por 52 años en ese país.

Ella había desaparecido en 1972 en la ciudad de Coventry, cuando tenía apenas 16 años. En la actualidad tiene 68 y, según la policía, se encuentra en buen estado.

De acuerdo a BBC, en diciembre pasado las autoridades habían publicado por primera vez la foto de Fox en internet y redes sociales. El registro databa de tiempo antes que ella desapareciera.

Lo cierto es que, según las autoridades, esto fue clave para el hallazgo de la aludida, quien residía en otra ciudad.

La sargento Jenna Shaw sostuvo al citado medio que en los próximos días se conocerán más detalles respecto al caso. Por ahora, se espera que Sheila Fox se reencuentre con sus hermanos.

Coventry woman who vanished 52 years ago found alive and well https://t.co/7AoZVIUQyD

Mystery of Sheila Fox’s disappearance at 16 solved after fresh police appeal

A woman who went missing 52 years ago has been found alive and well after police release… https://t.co/cYMYt2RIuX

— The Protector (@The_Protect0r_) January 1, 2025