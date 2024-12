La Policía de Perú dio cuenta de una curiosa situación ocurrida en Lima, donde un policía vestido como el Grinch participó en un operativo para desarticular una banda dedicada al comercio de drogas.

De acuerdo a CNN, las autoridades difundieron un video que muestra a el duende que ‘odiaba la Navidad’ tomando un mazo y botando la puerta de una casa.

Posteriormente, varios agentes ingresan al inmueble y toman detenidos a un grupo de personas.

Los detalles lo entregó el jefe policial Carlos López, quien sostuvo que la banda vendía marihuana y cocaína por balnearios de Lima.

“El Escuadrón Verde ha desarticulado una banda criminal conocida como La Mafia de San Bartolo”, indicó.

A Peruvian police officer disguised as the Grinch led a daring operation on December 20, 2024, to dismantle a drug-dealing gang in Lima.

Credit: Peru Police National pic.twitter.com/tK7Lioz5II

— Daily Express Malaysia (@DailyExpress_MY) December 24, 2024