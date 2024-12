La Policía italiana detuvo este jueves a 25 personas en Brescia, en el norte del país, durante una operación contra la ‘Ndrangheta, la mafia calabresa. Entre los arrestados se encuentra una monja, identificada como Anna Donelli, quien habría usado su posición religiosa para actuar como intermediaria entre presos y la organización criminal.

Las investigaciones, lideradas por la Fiscalía Antimafia y la Fiscalía de Brescia, revelaron que la ‘Ndrangheta había establecido acuerdos con otros grupos en la periferia de Brescia para colaborar en actividades delictivas.

Entre los delitos que se les imputan figuran extorsión, tráfico de armas y drogas, blanqueo de capitales, usura, delitos fiscales y pactos político-mafiosos para obtener beneficios electorales.

Según las autoridades, la organización era capaz de enviar mensajes a los reclusos a través de Donelli, quien trabajó como voluntaria durante 15 años en la cárcel de San Vittore, en Milán, y previamente en prisiones de Pavía y Roma.

