Un exguardia del campo de concentración nazi de Sachsenhausen, identificado como Gregor Formanek, podría enfrentar juicio en Alemania a sus 100 años de edad por su presunta complicidad en 3.322 casos de asesinato.

La Audiencia Territorial de Fráncfort decidió reabrir el caso tras revocar una resolución previa que había descartado procesarlo debido a su avanzada edad.

El tribunal anunció este martes que el caso será remitido nuevamente a la corte de Hanau, que deberá evaluar si Formanek está en condiciones de enfrentar un juicio.

En febrero, un informe pericial había concluido que el anciano no estaba apto para ser procesado, decisión que llevó al tribunal de Hanau a desestimar el inicio de un procedimiento penal.

Sin embargo, la Audiencia de Fráncfort señaló que dicho informe presenta deficiencias y exigió que se cumplan estándares mínimos en la evaluación.

Formanek, nacido en 1924, ingresó en las SS nazis en 1943 y fue destinado al campo de Sachsenhausen, ubicado en el este de Alemania, donde trabajó como guardia entre julio de 1943 y febrero de 1945. Durante ese periodo, vigiló a los prisioneros y supervisó su traslado desde estaciones de tren, lo que, según la fiscalía, le habría permitido conocer las extremas condiciones que se vivían en el campo.

3,300 victims. One ex-Nazi guard.

At 99, Gregor Formanek was initially deemed too frail to stand trial, but German authorities have overturned that decision. He will now face charges for aiding and abetting mass murder at Sachsenhausen camp.

Should German authorities proceed… pic.twitter.com/Guv97WA1nA

— Jews Fight Back 🇺🇸🇮🇱 (@JewsFightBack) December 3, 2024