Medios internacionales registraron una tragedia que ocurrió en Tailandia, donde una actriz rusa llamada Kamilla Belyatskaya murió tras ser arrastrada por una ola mientras realizaba yoga sobre una rosa en una playa.

La mujer solía grabar sus sesiones de meditación, con el objetivo de guiar a sus seguidoras en redes sociales.

En este caso, ella había llegado hasta la isla de Ko Samui, en compañía de su novio.

De acuerdo a Daily Mail, la mañana del domingo 1 de diciembre ella subió hasta uno de los roqueríos, para llevar a cabo la actividad.

Los reportes de las autoridades indicaban que ese día había marejadas en esa zona, por lo que las olas eran más altas de lo normal.

🇹🇭ACTRESS KILLED BY GIANT WAVE DURING YOGA SESSION

A 24-year-old Russian actress's peaceful yoga session took a tragic turn when a massive wave swept her off a scenic Thai cliff.

Kamilla Belyatskaya was meditating on Koh Samui island despite monsoon warnings when a 9-foot wave… pic.twitter.com/T1OzZgrdJK

