En Estados Unidos, los electores suelen mirar más allá de la vida privada de los candidatos presidenciales, como lo demostraron casos emblemáticos como el affaire de Bill Clinton con Monica Lewinsky y las acusaciones contra Donald Trump y Grover Cleveland. Clinton, pese a su infidelidad, logró terminar su mandato con una alta aprobación, mientras que Trump fue declarado culpable de falsificar documentos para silenciar a una actriz porno con la que tuvo una relación extramarital, aunque esto no afectó su regreso a la presidencia. En cuanto a Cleveland, presidente en dos periodos no consecutivos, su carrera estuvo marcada por acusaciones de tener un hijo ilegítimo mientras era policía, lo que no impidió su popularidad debido a sus políticas reformistas y liberales.

Sabido es el mazazo que se vivió en EE.UU. en 1998, cuando se descubrió la infidelidad de Clinton con su secretaria.

Pese a todo esto, aquel mandatario terminó su mandato con un robusto 68% de aprobación, según The New York Times. “Nos interesa tener un buen presidente”, fue la frase que resonó en ese entonces entre la población.

No obstante, entre Trump y Cleveland hay situaciones que los asemeja mucho más: dos veces en la presidencia, en periodos no consecutivos, y con hechos polémicos que los dejaron marcados.

El magnate terminó su primer mandato en 2020, manteniendo un perfil más bien bajo en los tres años posteriores, hasta el inicio de una nueva campaña.

Aunque, el primer semestre de 2024 estuvo marcado por el juicio entre Trump y la actriz porno Stormy Daniels, quien lo acusaba de un acuerdo confidencial inválido para ocultar una relación que ambos habían tenido en 2006.

Aquel documento habría sido firmado justo antes de las elecciones de 2016, cuando el empresario derrotó a Hillary Clinton y llegó a la presidencia por primera vez.

En mayo, un jurado popular dictaminó en un veredicto en ese tribunal en Nueva York que Trump era culpable de 23 casos de falsificar documentos para silenciar a la artista con la que había tenido una relación extramarital.

Lo anterior claramente no importó al votante norteamericano, ya que la también personalidad televisiva volvió a la presidencia por un alto margen.

¿Quién fue Grover Cleveland?

Grover Cleveland fue presidente de Estados Unidos en los periodos 1885-1889 y 1893-1897. Era abogado, policía e integrante del Partido Demócrata.

De acuerdo al medio ABC, tuvo un papel activo como abogado durante la Guerra Civil, defendiendo a varias personas. Aquello le valió gran popularidad por aquellos años.

De hecho, fue la catapulta principal para lanzar su carrera presidencial en 1883, para la cual también se alió con reformistas republicanos y Católicos.

Sin embargo, aquello estuvo marcado por una polémica bastante sombría: las acusaciones de haber tenido un hijo ilegítimo (fuera del matrimonio), el cual nació cuándo él se desempeñaba como policía.

De acuerdo al citado medio, en ese entonces sus contrincantes se burlaban de él con frases como “Ma, Ma, where’s my Pa? Gone to the White House, ha, ha, ha” (Mamá, mamá, ¿dónde está mi papá? Se fue a la Casa Blanca ja, ja, ja”.

Lo cierto es que Cleveland no desconoció aquel hecho, asegurando que aquella persona llevaba su apellido.

No obstante, los medios en esos años nunca pudieron dar con el paradero aquel joven, así como el de la mujer que había estado con el político.

Por otro lado, en su primer gobierno se casó en la mismísima Casa Blanca con una mujer llamada Frances, que tenía 28 años menos que él. Ambos tuvieron cinco hijos en los próximos años.

Claveland fue a la reelección en 1889, pero perdió ante el republicano Benjamin Harrison, quien a la postre gobernó en los siguientes cuatro años.

Pero el hombre no se dio por vencido, volviendo por su revancha en 1892. Un año después derrotó a Harrison y arribó por segunda vez a la Casa Blanca.

Según The New York Times, pueden haber sido las políticas reformistas, y más liberales, lo que valieron una amplia popularidad al abogado en ese momento.

Grover Cleveland murió el 24 de junio de 1908 a causa de un infarto agudo de miocardio.