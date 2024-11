Bryan Flores, un joven de Georgia, sorprendió a CNN internacional durante la cobertura de las elecciones en Estados Unidos al afirmar que su novia lo obligó a votar, revelando que de no hacerlo, terminarían su relación. Aunque inicialmente fue una broma, Flores confesó que su pareja lo instó a votar por Kamala Harris. Por otro lado, se destaca que Donald Trump se convirtió en el nuevo presidente de Estados Unidos al ganar en estados clave y superar los 270 votos electorales necesarios, además de tener posibilidades de sumar Michigan, Nevada y Arizona en las próximas horas.

Una situación bastante extraña fue captada por CNN internacional la noche del pasado martes, en plena cobertura de las elecciones en Estados Unidos, al entrevistar a un joven de Carolina del Norte que aseguró que había sido obligado por su novia a votar.

Se trata de un muchacho llamado Bryan Flores, quien bromeó con la situación.

“No iba a venir a votar, pero mi novia me reventó con llamadas y me obligó, dijo que iba a terminar conmigo si no lo hacía. Así que aquí estoy”, indicó entre risas.

Tras cartón, la periodista le preguntó si lo último había sido una broma, a lo que el aludido respondió afirmativamente.

No obstante, sí reconoció que su pareja lo había instado a que votara por Kamala Harris, la candidata del partido Demócrata.

“Yo voté por Biden en 2020, ahora la verdad es que no tenía ganas de venir. Me iba a quedar en casa, comer papas fritas y ver la televisión”, cerró.

Elecciones en Estados Unidos

Hay que señalar que Donald Trump se convirtió en nuevo presidente de Estados Unidos, al imponerse en los estados clave.

Hasta ahora, el magnate concentra 277 votos electorales, superando el margen de 270 para proclamarse como vencedor.

Asimismo, Trump podría sumar en las próximas horas los estados de Michigan, Nevada y Arizona.