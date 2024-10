En el marco del mes de la concientización del cáncer de mama, la agrupación oncológica La Voz de los Pacientes junto a Novartis, comunidades y otros actores de la sociedad civil, llevaron a cabo una intervención ciudadana en el Palacio de La Moneda con 100 figuras femeninas que representan las brechas frente a esta enfermedad y las dificultades que atraviesan las mujeres diagnosticadas con esta patología.

Según estudio del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo, el cáncer de mama lidera en prestaciones y mayor tiempo de espera, considerando que un 14% de los atrasos, demora entre seis meses o más de un año.

Producto de esta preocupación, 100 pacientes con turbantes rosas fueron parte de una intervención urbana en el frontis del Palacio de La Moneda, junto a 100 figuras femeninas instaladas. Las de color rosa, representando a las mujeres que atraviesan esta patología, y las azules, visibilizando la brecha que existe en la demora de diagnósticos y tratamientos.

Respecto a cuáles son las principales brechas, Báltica Cabieses, directora del Centro de Salud Global Intercultural de la UDD, comentó que “mujeres con menor quintil de ingreso se están quedando atrás porque no están teniendo la oportunidad de pagar de bolsillo, exámenes de las cuales el sistema público no ofrece oportunidad de hora y con ello acelera todo el proceso de identificación de diagnóstico y tratamiento”.

Según datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Minsal, seis mujeres con cáncer de mama fallecen al día en Chile. Cada año se diagnostican 5.640 pacientes con esta patología en el país, siendo la principal razón de mortalidad entre las chilenas, así lo señaló el Observatorio Global del Cáncer.

Sobre las exigencias, Víctor Flores, presidente de La Voz de los Pacientes, aclaró, “es importante que el médico decida cuál es la alternativa terapéutica que requiere la paciente. No puede ser que esperen 2 años para que te entreguen un decreto, y seis meses para la implementación, hay que avanzar respecto a las listas de espera, un diagnóstico temprano y oportuno”.

Por su parte, en su experiencia con esta enfermedad, Magdalena Urzúa expresó que “afortunadamente tuve acceso a todos los medicamentos que requería mi cáncer. No puede ser que estemos sometidas al estrés de la enfermedad, y sentir que no hay una garantía. La salud es un derecho, el cáncer es una pandemia silenciosa, no podemos dejar niños sin madre, esposos viudos y sueños sin cumplir”.

La actividad culminó con las pacientes encendiendo velas en sus manos en homenaje a las mujeres que han fallecido producto del cáncer de mama, mientras dos intérpretes sopranos entonaron un canto con una luz rosa proyectada que iluminó el Palacio de La Moneda visibilizando la importancia y urgencia de esta enfermedad.

Desde Novartis, la directora de Asuntos Corporativos, Irene Arguedas, puntualizó que “esta enfermedad representa la principal causa de muerte para las mujeres en Chile. Estas actividades son un recordatorio para la urgencia de esta enfermedad, la importancia de tener acceso al tratamiento que necesitan, y que puedan continuar su rol de madre, hija, esposa y profesional”.