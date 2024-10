Anna Kendrick debutó como directora con la película "Woman of the Hour", disponible en Netflix, donde interpreta a Cheryl Bradshaw, una aspirante a actriz que participa en un popular show de citas en EE.UU. Sin saberlo, Cheryl rechaza a Rodney Alcalá, quien resulta ser un asesino en serie con más de 100 víctimas. Desde sus inicios en México, Alcalá mostró signos alarmantes de psicopatía y sadismo, siendo condenado por sus crímenes, incluido el asesinato de una niña de ocho años. A pesar de su detención en 1972, logró evadir la justicia durante años, incluso concursando en un programa de televisión. Finalmente, en 2010 recibió la pena de muerte por sus múltiples crímenes, falleciendo en prisión hace 3 años.

Este fin de semana se estrenó en la plataforma de Netflix la primera película de Anna Kendrick como directora, Woman of the Hour. En la cinta, la actriz de Pitch Perfect interpreta a Cheryl Bradshaw, una aspirante a actriz que participa en un popular show de citas en EE.UU, The Dating Game.

Sin embargo, tras decidir por uno de los postulantes, todo da un giro debido a un extraño presentimiento de la artista por su elegido, Rodney Alcalá, a quien terminó por rechazar. Y es que mientras algo no le calzaba a la concursante, este en realidad era un asesino en serie que llevaba la sangre de más de 100 mujeres en sus manos.

Su primera víctima tenía solo ocho años y por ello fue a la cárcel por menos de tres años, pero esto jamás lo detuvo.

¿Quién era Rodney Alcala?

Nacido en 1943 en México, el asesino en serie pasó sus primeros años ahí hasta que se trasladó con su familia a Los Ángeles, EE.UU. Cuando cumplió 17 años se enlistó en el ejército, de donde fue expulsado por una evaluación psicológica que ya lanzaba alarmantes características, según detalla CBS.

“Personalidad narcisista maligna con psicopatía y sadismo sexual”, detallaba el reporte de la institución que lo dio de baja tras un “ataque de nervios”.

En ese entonces Rodney tenía recién 21 años, por lo que en medio de la incertidumbre decidió estudiar artes en la Universidad de California. Fue tras su graduación que Alcalá cometió su primer crimen cuando atacó a la pequeña Tali Saphiro, la única que sobrevivió a sus agresiones.

La primera víctima

De acuerdo a El Clarín, en ese entonces el asesino sorprendió a la niña de ocho años cuando estaba iba de camino a su escuela. En ese momento la tomó y la metió dentro del maletero de su auto.

Lo que Alcalá no sabía es que de cerca lo vio otro automovilista, quien lo siguió y denunció. Cuando la policía llegó al departamento donde tenía a la pequeña, la niña estaba desmayada en el piso de la cocina, sangrando por el golpe en la cabeza, pero aún respiraba.

Debido a que la policía lo había puesto en la lista de “más buscados”, Rodney tuvo que dejar Los Ángeles, por lo que se trasladó a Nueva York, donde estudió cine bajo el nombre falso “John Berger”.

Ahí su coeficiente intelectual del 135 -considerado superdotado- le sirvió para convertirse en uno de los mejores alumnos del cineasta Roman Polanski. En esa época, entre 1968 y los 70’s, Alcalá disfrutaba de su libertad y cometía sus primeros asesinatos, de hecho su primera víctima fue una azafata de 23 años, Cornelia Crilley.

A la joven la capturó utilizando su conocido modus operandi: Se presentaba como un fotógrafo y ofrecía a mujeres jóvenes hacerles un portafolio, con esta excusa las trasladaba a lugares remotos donde las asfixiaba hasta que perdieran el conocimiento.

Una vez inconscientes, Rodney las violaba y cuando despertaban volvía a repetir el proceso para luego asesinarlas.

Así, el asesino pasó varios años sin ser encontrado por la policía, por lo que seguía moviéndose con total libertad por Nueva York. Aunque en 1971 fue condenado tras ser identificado en la lista de más buscados del FBI, pasó solo 17 meses en prisión. Pero el colmo de su impunidad llegó cuando en 1978 se mostró públicamente en televisión nacional, cuando participó en The Dating Game.

Un asesino en serie en un “dating show”

En ese entonces se convirtió en uno de los tres concursantes que se disputaban una cita con la soltera Cheryl Bradshaw.

Utilizando su carisma y simpatía, Rodney respondió todas las preguntas de la aspirante a actriz tras ser presentado como un “fotógrafo profesional”.

En una de ellas incluso se comparó a sí mismo con un plátano: “Dijo que por la noche es cuando «se pone bueno de verdad» e interpretó el papel de un viejo verde”, declaró, según recogió People.

Así, Alcalá logró quedarse con el primer lugar y la cita, sin embargo, la joven terminó rechazándolo. Según se reveló varios años más tarde, ella misma le aseguró a la coordinadora del show que algo andaba mal.

“No puedo salir con este tipo. Tiene unas vibraciones muy raras. Es muy raro. No me siento cómoda”, le confesó. Tras ello no lo volvió a ver.

Y aunque su rostro estaba en televisión abierta, al igual que en la lista de más buscados del FBI, nadie logró reconocerlo. Rodney Alcalá seguía libre.

Más de 130 víctimas

No fue hasta 1972 que Alcalá fue finalmente capturado. En ese entonces se acercó a la pequeña, Robin Christine Samsoe de 12 años en Huntington Beach, cuando esta se dirigía a clases de ballet a la que le ofreció tomarle unas fotografías.

Cuando comenzó la búsqueda, los amigos de la pequeña describieron al hombre extraño que le pidió posar para unas fotos a la niña, lo que le permitió a la policía crear un boceto a través del que fue identificado por un oficial de libertad condicional, pero Rodney ya había asesinado a la pequeña.

El asesino en serie fue sometido a juicio, donde se le condenó a muerte en dos ocasiones debido a las apelaciones que aplazaron la decisión por al menos tres décadas, según recogió Infobae. Finalmente, en 2010 le dieron la condena definitiva: Pena de muerte.

Aunque el hombre fue procesado por cinco asesinatos, tras años de investigación se descubrió a través de las fotografías que tomaba a sus víctimas -algunas antes y después de matarlas- que la cantidad ascendía a más de 130 mujeres.

Rodney Alcalá murió hace 3 años en el “corredor de la muerte” esperando que se cumpliera su pena, por causas naturales debido a su edad. Tenía 78 años.

Woman of the hour y el caso de Rodney Alcalá

Actualmente, la cinta dirigida por Anna Kendrick tiene una puntuación del 92% en Rotten Tomatoes tras su estreno en cines seleccionados, sin embargo, tras su llegada al streaming podría subir aún más.

En tanto, la evaluación de la crítica al trabajo de la actriz es bastante prometedora. “La imagen de Kendrick como actriz no está necesariamente ligada a un material oscuro y tenso, pero como directora demuestra su talento para poner en escenas de suspenso hitchcockiano junto a su ingenio característico”, dijo la crítica de IndieWire, Katie Rife.

Mientras que el New York Post aseguró: “Nada gusta más en Hollywood que una historia real sobre un asesino en serie, pero la nueva película dirigida por Anna Kendrick le da una vuelta de tuerca a ese género tan conocido”.

Woman of the hour ya se encuentra disponible en el catálogo de Netflix.