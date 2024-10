Varias son las historias de criminales de guerra nazis que huyeron de Alemania tras la segunda guerra mundial. Uno de ellos es el doctor austriaco Aribert Heim, quien fuera conocido como el ‘Doctor Muerte’.

El sujeto, enlistado dentro de los peores criminales del ‘Tercer Reich’, tiene una historia que lo liga indirectamente con Chile, ya que su hija, Waltraut Böser, llegó al país años atrás.

De acuerdo a El País, la historia sindica a Heim como uno de los mayores torturadores del campo de concentración de Mauthausen-Gusen.

Sus acciones habrían causado la muerte de más de 300 personas. En muchos casos, incluso realizó experimentos con humanos.

Fue tomado como prisionero en 1945, pero sólo meses más tarde fue dejado en libertad, en extrañas circunstancias.

Trabajó unos años como ginecólogo en Baden-Baden (Alemania), pero en 1962 su rastro se perdió por completo. Hasta el día de hoy en considerado como un nazi fugitivo.

Recién en 2006 la Fundación Wiesenthal resurgió al sujeto, tras seguir una pista que dirigía directamente hasta su hija Waltraut Böser.

De acuerdo a BBC, en ese entonces Simon Wiesenthal, denominado como el ‘cazador de nazis’, llegó hasta la casa de la mujer en Puerto Montt, preguntando por el destino de Heim. Ella negó conocer algo respecto a su progenitor.

Aribert Heim fue declarado como muerto el 10 de agosto de 2009, en la ciudad del Cairo (Egipto). Nunca hubo mayor rastro de su cadáver y se expuso que, posiblemente, estuvo en España, Paraguay y otros países de África.

just to give you an idea, Aribert Heim, Doctor death got protection of the Muslim Brothers in Egypt.

Feel free to enjoy yourself and read what this sick Nazi did to human beings.

Hamas are the the local version of these Muslim brothers in Gaza. pic.twitter.com/hxeggxXzGi

— Rudy (@BScharen95153) October 9, 2024