“De luz y de sombras” (Editorial Trayecto) se titula el primer libro de la odontóloga y periodista María Paz Biel (1973), donde relata en primera persona una de las experiencias más radicales y dolorosas de su vida.

La historia da cuenta del complejo diagnóstico que enfrentó en 2021: la presencia de cuatro aneurismas cerebrales en su cabeza, situación que la llevó a ser intervenida quirúrgicamente en tres ocasiones. Una realidad médica que la llevó a enfrentarse a la muerte y a descubrir nuevas aristas de sí misma.

“A mí me diagnosticaron esta enfermedad porque mi madrina, que era como una mamá para mí, falleció sin haber sabido nunca que tenía esta patología, sino que de repente se le reventó en la cabeza un aneurisma y le dio una hemorragia cerebral y falleció. A raíz de esa connotación hereditaria que tiene esta patología, todos en la familia nos hicimos exámenes cerebrales, y a mí me encontraron no uno, sino que cuatro cerebrales”, cuenta a BioBioChile.

“Eso es sumamente grave, porque en cualquier momento eso se revienta y te da una hemorragia cerebral y chao. Entonces, como formo parte de una familia de médicos de acá de la zona, empecé a ver mis mejores opciones”, agrega la autora de Concepción.

Parte de ese trance, y de su acercamiento a terapias alternativas, es lo que rememora Biel en este relato, así como la fuerza de voluntad que acumuló para sobreponerse a la coyuntura.

“Yo dije, o aquí me sumo en una depresión y me muero, o le doy vuelta a la tortilla. Entonces empecé a tratar de mirar mis circunstancias con un prisma positivo, apoyada por diferentes terapias holísticas que me llevaron a cambiar mi forma de ver mis circunstancias, y una vez que hice eso empezó todo arreglarse”, señala.

“Yo consideré que era pertinente contar mi historia para todos aquellos que pasan por situaciones igualmente difíciles, y que de repente se echan a morir y no ven soluciones. Porque de verdad que cuando a uno le pasa, llega un punto en que tú te entregas, te cansas, ya no quieres más, y a mí la tercera cirugía me la hicieron en circunstancias muy graves”, cuenta.

“Yo podía haber tenido una infección cerebral que me habría matado, y me operé de un día para otro… Entonces cuando tú llegas a ese punto, y sabes que necesitas 100 millones de pesos que no tienes, es muy fácil caer en la desesperación. Lo que empecé a hacer fue escribir en las redes sociales, lo que a mí me estaba pasando, y cómo yo estaba superando estos problemas. Eso, a mucha gente le hizo sentido”. explica.

“De luz y de sombras” ya está disponible en librerías Antártica, Feria Chilena del Libro, en la web de Trayecto Comunicaciones, en Buscalibre y en Página 128 de Concepción.