Un avión de la compañía VoePass se estrella e incendia en Sao Paulo, Brasil, con 62 personas a bordo, ninguna sobrevive. La conmoción se apodera del país tras esta tragedia aérea. Un pasajero, Adriano Asís, relata que se salvó de milagro al llegar tarde al vuelo y no ser permitido abordar, agradeciendo al empleado que le negó el acceso. Testimonios y videos muestran la aeronave dando vueltas antes de caer cerca de viviendas, tras realizar dos vuelos previos.

Durante este viernes se informó sobre el accidente del vuelo 2283 en Brasil, el cual se estrelló e incendió en Sao Paulo, el avión era de la compañía VoePass y trasladaba a 62 personas, ninguna sobrevivió.

La situación ha generado conmoción en ese país, por lo que rápidamente se han recabado testimonios de fuentes oficiales.

Uno bastante particular vino de parte de un hombre llamado Adriano Asís, quien en conversación con la TV brasileña indicó que se salvó de milagro, ya que llegó tarde a tomar aquel vuelo en la ciudad de Cascavel, y no se le permitió abordar.

“Llegué a las 9:40 de la mañana, el área estaba cerrada, pero el vuelo iba a salir. Estuve trabajando en el hospital regional, soy del grupo 10”, indicó.

“Cuando llegué aquí vine a ver si estaban abiertos, siempre hay alguien aquí en el mostrador, pero no había nadie. Me quedé aquí, tomé café”, agregó.

Tragedia de avión en Brasil

🇧🇷 | ACCIDENTE AÉREO EN BRASIL: Testimonio de un pasajero que no pudo abordar el avión que se estrelló esta tarde pic.twitter.com/lozEfQseAl — Actualidad Internacional (@ActualidadINTL) August 9, 2024

“Cuando bajé eran las 10:30 de la mañana, había una cola muy grande aquí, estaba esperando. Cuando eran las 10:40, más menos, el chico dijo que no iba a embarcar nadie más, porque era una hora antes de despegar”, expuso entre lágrimas.

“En ese momento discutí con él y esas cosas, eso fue todo. Él me salvo la vida, lo abracé porque hizo su trabajo, si él no hubiera hecho su trabajo, tal vez no estaría aquí en la entrevista”, cerró aún conmocionado.

Videos publicados en redes sociales muestran la aeronave dando vueltas sobre sí misma antes de desplomarse en medio de un gran estruendo y muy cerca de algunas viviendas.

Según la web especializada Flightradar, el avión había realizado dos vuelos más durante la mañana de este viernes antes de estrellarse.