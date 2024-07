La modelo Hailey Merkt falleció a los 31 años tras una valiente lucha contra la leucemia, noticia confirmada por su familia el miércoles. Participante de The Bachelor en 2017, Merkt había sido diagnosticada en 2022 y había anunciado en abril estar libre de cáncer, aunque la enfermedad regresó poco después.

Este miércoles se confirmó la muerte de la modelo estadounidense Hailey Merkt a los 31 años, quien tuvo una extensa lucha contra la leucemia. La joven había sido parte de The Bachelor en 2017.

La noticia fue revelada por su familia, quienes informaron que el deceso ocurrió el pasado 26 de julio.

“Con el corazón roto compartimos que nuestra querida Hailey ha fallecido después de una valiente lucha por su vida. Hailey se enfrentó a este viaje con una fuerza, gracia y desinterés inimaginable”, indicó.

“Hailey será profundamente echada de menos por todos los que la conocían. Su risa, su amor y su espíritu vibrante han dejado una huella innegable en nuestros corazones. Mientras lamentamos su pérdida, encontramos consuelo en saber que su espíritu vivirá en todas las vidas que tocó”, añadieron.

De acuerdo a revista People, la modelo había sido diagnosticada con la mortal enfermedad en 2022, iniciando un extenso tratamiento.

De hecho, en abril de este año había comunicado en sus redes sociales que estaba “libre de cáncer”, sin embargo, la enfermedad regresó sólo seis semanas después.

Según su familia, Hailey Merkt se despidió de sus conocidos a través de una desgarradora carta, la cual también compartieron.

“Ya no me preocupo por mí misma, pero no puedo soportar ser la causa de tanto dolor para las personas que amo”, escribió.

Hay que señalar que la familia de la joven abrió una página en Gofundme, con el objetivo de recaudar fondos para pagar millonarias deudas y su funeral.